Gran gesto: Sergio Ramos consoló a Lionel Messi después de la final del Mundial 2026

El video fue registrado por un espectador que seguía la ceremonia desde las tribunas y compartido poco después en las redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron la actitud del exdefensor español y resaltaron la muestra de respeto entre dos futbolistas que durante años fueron protagonistas de una de las rivalidades más importantes del fútbol moderno.

El abrazo también simbolizó el vínculo que ambos construyeron lejos de la competencia. Después de enfrentarse durante más de una década en LaLiga, la convivencia en el PSG modificó aquella histórica rivalidad y permitió que surgiera una relación cordial que continúa vigente incluso después de que cada uno siguiera caminos diferentes.