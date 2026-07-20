Gran gesto: Sergio Ramos consoló a Lionel Messi después de la final del Mundial 2026
Tras la derrota de Argentina frente a España, el histórico defensor español protagonizó una de las imágenes más emotivas de la jornada.
La final del Mundial 2026 dejó escenas de euforia para España y de profunda desilusión para la Selección Argentina. Mientras los futbolistas argentinos intentaban asimilar la derrota por 1-0 en el alargue, comenzó el armado del escenario para la ceremonia de premiación. Fue en ese contexto donde se produjo un gesto que la transmisión oficial no mostró, pero que rápidamente se hizo viral gracias al video grabado por un hincha desde una de las tribunas del estadio.
El protagonista fue Sergio Ramos. El histórico defensor español, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y una de las máximas referencias del fútbol de su país durante la última década, se acercó hasta donde se encontraba Lionel Messi para brindarle un cálido abrazo y dedicarle unas palabras de consuelo antes de la entrega de las medallas.
La escena llamó especialmente la atención por la historia que ambos construyeron a lo largo de sus carreras. Durante años fueron grandes rivales defendiendo las camisetas de Barcelona y Real Madrid, protagonizando algunos de los clásicos más intensos del fútbol mundial. Sin embargo, el destino terminó reuniéndolos en el Paris Saint-Germain (PSG), donde compartieron plantel durante dos temporadas y construyeron una relación de respeto que quedó reflejada una vez más tras la final del Mundial.
Sergio Ramos se acercó a abrazar a Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial 2026
Ramos había sido uno de los invitados por la FIFA para participar de la ceremonia protocolar. El exdefensor fue el encargado de trasladar la Copa del Mundo hasta el escenario donde posteriormente España levantaría el trofeo como nuevo campeón. Después de cumplir con esa función, el español caminó directamente hacia la zona donde permanecían los jugadores argentinos esperando la premiación.
Allí buscó a Messi y, sin importar el contexto de máxima tristeza que atravesaba el capitán albiceleste, lo saludó con un fuerte abrazo. Las imágenes difundidas posteriormente muestran a ambos conversando durante algunos segundos. Aunque el contenido de ese diálogo no pudo escucharse, sí se observa a Ramos hablándole de manera cercana mientras Messi escucha atentamente, asiente con la cabeza y agradece el gesto con una leve caricia antes de despedirse.
El video fue registrado por un espectador que seguía la ceremonia desde las tribunas y compartido poco después en las redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron la actitud del exdefensor español y resaltaron la muestra de respeto entre dos futbolistas que durante años fueron protagonistas de una de las rivalidades más importantes del fútbol moderno.
El abrazo también simbolizó el vínculo que ambos construyeron lejos de la competencia. Después de enfrentarse durante más de una década en LaLiga, la convivencia en el PSG modificó aquella histórica rivalidad y permitió que surgiera una relación cordial que continúa vigente incluso después de que cada uno siguiera caminos diferentes.
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