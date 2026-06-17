El presidente del Atlético de Madrid quiso bancar a Julián Álvarez, pero terminó en blooper
Enrique Cerezo habló sobre el futuro del delantero argentino. Sin embargo, un inesperado error al mencionar su nombre terminó llevándose toda la atención en redes sociales.
Las declaraciones de dirigentes suelen generar repercusión cuando involucran a futbolistas de primer nivel, pero en esta ocasión el foco no estuvo puesto únicamente en el mensaje. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, protagonizó un llamativo lapsus mientras respondía preguntas sobre Julián Álvarez y terminó convirtiéndose en tendencia por un motivo inesperado.
Durante una entrevista, el máximo dirigente del conjunto madrileño fue consultado acerca de los rumores que vinculan al delantero argentino con otros clubes importantes de Europa. Al intentar responder sobre la situación contractual del atacante, cometió un error que rápidamente se multiplicó en las redes sociales.
“Julián López es jugador del Atlético de Madrid. El que quiera a Julián López, que vea el contrato y si le interesa, que se lo lleve”, afirmó Cerezo, confundiendo el apellido del campeón del mundo. El desliz no pasó inadvertido y en cuestión de minutos comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor.
Lejos de corregirse inmediatamente, el presidente continuó con su respuesta manteniendo la equivocación: "Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid", agregó, reforzando la viralización de un momento que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del día entre los aficionados.
Más allá del error, el mensaje institucional fue claro: Cerezo dejó en evidencia que el Colchonero no contempla desprenderse de una de sus principales figuras y que cualquier club interesado deberá negociar bajo las condiciones establecidas por la entidad española.
Las redes sociales reaccionaron de inmediato con memes, bromas y montajes relacionados con el episodio. Muchos usuarios incluso comenzaron a utilizar el nombre “Julián López” para referirse al delantero en tono humorístico, alimentando una tendencia que se expandió rápidamente entre los aficionados del fútbol.
Atlético de Madrid no quiere desprenderse de Julián Álvarez
La postura no sorprende. Desde su llegada al conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone, Julián se consolidó como uno de los jugadores más importantes del plantel. Su capacidad goleadora, su despliegue físico y su versatilidad ofensiva le permitieron transformarse rápidamente en una pieza fundamental dentro del esquema del entrenador argentino.
Además, el atacante mantiene una valoración muy alta en el mercado internacional. Su recorrido exitoso con River, su paso por Manchester City y sus logros con la Selección Argentina, incluyendo la conquista del Mundial de Qatar 2022 y las Copas América posteriores, elevaron considerablemente su cotización.
Por ese motivo, cualquier referencia a su futuro suele generar un fuerte interés mediático. Sin embargo, en esta oportunidad el contenido de la declaración quedó relegado por el curioso cambio de apellido que protagonizó el presidente rojiblanco. Mientras tanto, Julián continúa enfocado en su presente deportivo y en los desafíos que afronta tanto con su club como con la Selección Argentina.
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