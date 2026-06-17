El presidente del Atlético de Madrid quiso bancar a Julián Álvarez, pero terminó en blooper

Más allá del error, el mensaje institucional fue claro: Cerezo dejó en evidencia que el Colchonero no contempla desprenderse de una de sus principales figuras y que cualquier club interesado deberá negociar bajo las condiciones establecidas por la entidad española.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato con memes, bromas y montajes relacionados con el episodio. Muchos usuarios incluso comenzaron a utilizar el nombre “Julián López” para referirse al delantero en tono humorístico, alimentando una tendencia que se expandió rápidamente entre los aficionados del fútbol.

julian alvarez

Atlético de Madrid no quiere desprenderse de Julián Álvarez

La postura no sorprende. Desde su llegada al conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone, Julián se consolidó como uno de los jugadores más importantes del plantel. Su capacidad goleadora, su despliegue físico y su versatilidad ofensiva le permitieron transformarse rápidamente en una pieza fundamental dentro del esquema del entrenador argentino.

Además, el atacante mantiene una valoración muy alta en el mercado internacional. Su recorrido exitoso con River, su paso por Manchester City y sus logros con la Selección Argentina, incluyendo la conquista del Mundial de Qatar 2022 y las Copas América posteriores, elevaron considerablemente su cotización.

Por ese motivo, cualquier referencia a su futuro suele generar un fuerte interés mediático. Sin embargo, en esta oportunidad el contenido de la declaración quedó relegado por el curioso cambio de apellido que protagonizó el presidente rojiblanco. Mientras tanto, Julián continúa enfocado en su presente deportivo y en los desafíos que afronta tanto con su club como con la Selección Argentina.