El tremendo elogio de Ronaldo Nazario a Lionel Messi: "Es el mejor de todos los tiempos"
El legendario exgoleador brasileño aseguró que ya no deberían existir discusiones sobre quién ocupa el lugar más alto en la historia del fútbol.
La actuación de Lionel Messi en el inicio del Mundial 2026 continúa generando repercusiones en todo el planeta. El capitán de la Selección Argentina fue la gran figura en la victoria por 3 a 0 sobre Argelia gracias a un triplete que no solo le permitió encaminar el triunfo de su equipo, sino también alcanzar un récord histórico en la máxima competencia internacional.
Con esos tres goles, el rosarino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, una marca que volvió a colocarlo en el centro de todas las conversaciones futbolísticas. Exjugadores, entrenadores y referentes del deporte no tardaron en expresar su admiración por una nueva exhibición del argentino. Entre ellos apareció una voz especialmente autorizada: la de Ronaldo Nazario.
El histórico delantero brasileño, considerado uno de los mejores atacantes de todos los tiempos, no escatimó elogios al analizar la noche de Messi. El Fenómeno se mostró maravillado por la vigencia del capitán argentino y destacó la naturalidad con la que sigue acumulando récords incluso a una edad en la que la mayoría de los futbolistas ya han dejado la alta competencia.
Al referirse a la nueva marca conseguida por el rosarino, Ronaldo señaló: "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición". De esta manera, remarcó que la actuación del argentino fue extraordinaria, aunque coherente con la trayectoria que construyó a lo largo de su carrera.
Sin embargo, las palabras que más repercusión generaron llegaron después. El brasileño decidió ir más allá del análisis puntual del partido y dejó una definición contundente sobre el lugar que ocupa Messi dentro de la historia del deporte: "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".
La declaración rápidamente recorrió los medios internacionales y volvió a alimentar uno de los debates más recurrentes del fútbol moderno. Aunque la discusión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos sigue generando opiniones divididas, cada nuevo récord del argentino parece fortalecer los argumentos de quienes lo ubican en la cima absoluta.
Lo cierto es que la "Pulga" continúa ampliando una carrera difícil de comparar con cualquier otra. Campeón del mundo, múltiple ganador del Balón de Oro y dueño de innumerables marcas individuales, ahora también figura en lo más alto de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales. Una hazaña que provoca admiración incluso en figuras legendarias como Ronaldo.
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