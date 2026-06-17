El tremendo elogio de Ronaldo Nazario a Lionel Messi: "Es el mejor de todos los tiempos"

Sin embargo, las palabras que más repercusión generaron llegaron después. El brasileño decidió ir más allá del análisis puntual del partido y dejó una definición contundente sobre el lugar que ocupa Messi dentro de la historia del deporte: "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".

messi

La declaración rápidamente recorrió los medios internacionales y volvió a alimentar uno de los debates más recurrentes del fútbol moderno. Aunque la discusión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos sigue generando opiniones divididas, cada nuevo récord del argentino parece fortalecer los argumentos de quienes lo ubican en la cima absoluta.

Lo cierto es que la "Pulga" continúa ampliando una carrera difícil de comparar con cualquier otra. Campeón del mundo, múltiple ganador del Balón de Oro y dueño de innumerables marcas individuales, ahora también figura en lo más alto de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales. Una hazaña que provoca admiración incluso en figuras legendarias como Ronaldo.