Polémica en redes: acusaron a un relator de un comentario xenófobo y su descargo fue letal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/haasenico/status/2067138058172920119&partner=&hide_thread=false Después de una hermosa jornada de trabajo relatando Francia-Senegal y Argentina-Argelia, me encuentro con una situación que me entristece.



En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata… — Nicolás Haase (@haasenico) June 17, 2026

A continuación, el periodista explicó que no se trata de una frase fuera de contexto ni de una interpretación errónea de sus palabras, sino de una modificación deliberada realizada sobre el audio original. “En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original”, afirmó.

Con el objetivo de despejar cualquier duda, invitó a quienes deseen verificar lo sucedido a revisar la transmisión completa de los encuentros que relató durante esa jornada. Según remarcó, el registro original se encuentra disponible y permite comprobar exactamente cuáles fueron sus palabras durante la cobertura. “Invito a quienes tengan dudas a escuchar la transmisión completa y original, que hoy está al alcance de todos”, señaló convencido de que el material auténtico desmiente por completo la versión viralizada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/2067082807227154791&partner=&hide_thread=false | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como "Senegral" y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

Además de negar la acusación, el relator aprovechó la oportunidad para reafirmar públicamente su postura respecto a cualquier forma de discriminación. En ese sentido, recordó la manera en que ha desarrollado su carrera profesional y los valores que intenta sostener tanto dentro como fuera del ámbito laboral. “Quienes me conocen saben que siempre me he manejado con respeto dentro y fuera de mi trabajo. Estoy absolutamente en contra del racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal”, manifestó.

El episodio también abrió nuevamente el debate sobre el impacto que pueden tener las herramientas digitales y la velocidad con la que determinados contenidos se expanden a través de internet. En ese contexto, Haase llamó a los usuarios a verificar la información antes de compartirla y reflexionó sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de situaciones.

“La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original. Gracias a todos los que se toman el tiempo de verificar la información antes de compartirla”, concluyó. Con esta aclaración pública, el periodista buscó poner fin a la controversia y dejar asentada su posición frente a una situación que tomó una enorme repercusión en pocas horas.