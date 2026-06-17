La prensa internacional, rendida ante Lionel Messi: "Hat-trick... e historia pura del fútbol"

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No faltaron tampoco las comparaciones con las grandes figuras de la actualidad. El periódico Sport optó por relacionar la actuación del argentino con otros nombres destacados del fútbol internacional y publicó: "Messi responde a Mbappé y Haaland con un hat-trick y Argentina golea a Argelia". De esta manera, el medio español reflejó cómo el rendimiento del rosarino sigue siendo motivo de comparación incluso frente a futbolistas de generaciones posteriores.

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En Francia, donde la atención también estaba centrada en la actuación de Kylian Mbappé, el prestigioso diario L'Equipe encontró espacio para elogiar al argentino y eligió una portada cargada de admiración: "Uno, dos, tres... ¡viva leo Messi!". Mientras tanto, en Brasil, el sitio deportivo Ge, perteneciente al Grupo Globo, simplificó cualquier análisis con un mensaje contundente: "Messi, Messi, Messi".

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La repercusión también llegó a México. Allí, el diario Récord apeló a una frase que resumió el sentimiento generalizado de la jornada: "Messi es tan Messi que ya no importa lo demás". La expresión sintetizó la admiración que sigue despertando el capitán argentino en cada rincón del planeta. A los 39 años, la "Pulga" continúa ampliando una carrera que parece no encontrar límites.

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