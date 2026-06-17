Erling Haaland se rindió ante Lionel Messi tras su noche histórica: "Es un demente"

Más allá de compartir protagonismo en el arranque del torneo, las palabras del delantero escandinavo no sorprendieron a quienes conocen sus opiniones sobre Messi. A lo largo de los últimos años, el goleador manifestó en distintas ocasiones la admiración que siente por el capitán argentino y nunca ocultó la influencia que tuvo en varias generaciones de futbolistas.

De hecho, en 2024 ya había dejado una definición contundente al referirse a la discusión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos: “Ganó esos trofeos (NdR: se refería al Balón de Oro y al premio The Best de la FIFA de 2023) y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión”, afirmó en aquel momento.