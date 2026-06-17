Erling Haaland se rindió ante Lionel Messi tras su noche histórica: "Es un demente"
El delantero noruego celebró el extraordinario debut del capitán argentino en la Copa del Mundo y le dedicó un mensaje que rápidamente recorrió las redes sociales.
Lionel Messi volvió a ser el centro de atención del fútbol mundial después de una actuación memorable en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste marcó los tres goles del triunfo ante Argelia y alcanzó una marca histórica al igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 conquistas.
La magnitud de su rendimiento provocó reacciones en distintos rincones del planeta, incluyendo mensajes de algunos de los futbolistas más destacados de la actualidad. Uno de ellos fue Erling Haaland, quien no dudó en expresar públicamente su admiración por el rosarino apenas finalizado el encuentro.
A través de una publicación en su cuenta de Snapchat, el delantero noruego compartió una imagen relacionada con Messi y acompañó la fotografía con una frase breve, pero contundente. “Es un demente”, escribió el atacante, agregando además un ícono de corona que muchos interpretaron como una muestra de respeto hacia quien considera una de las máximas figuras de la historia del deporte.
El mensaje llamó especialmente la atención porque llegó apenas unas horas después de que Haaland también tuviera una jornada destacada en el Mundial. El goleador hizo su estreno absoluto en una Copa del Mundo representando a Noruega y fue una de las figuras en la victoria por 4 a 1 frente a Irak. Durante el primer tiempo convirtió dos goles y encaminó el triunfo de su selección en el inicio de la competencia.
Más allá de compartir protagonismo en el arranque del torneo, las palabras del delantero escandinavo no sorprendieron a quienes conocen sus opiniones sobre Messi. A lo largo de los últimos años, el goleador manifestó en distintas ocasiones la admiración que siente por el capitán argentino y nunca ocultó la influencia que tuvo en varias generaciones de futbolistas.
De hecho, en 2024 ya había dejado una definición contundente al referirse a la discusión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos: “Ganó esos trofeos (NdR: se refería al Balón de Oro y al premio The Best de la FIFA de 2023) y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión”, afirmó en aquel momento.
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