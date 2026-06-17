Por qué lloró Lionel Messi tras su golazo ante Argelia en el Mundial 2026

Qué le pasó a Lionel Messi

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a todos mis compañeros. Siempre en los míos, con mucha fuerza para que esté bien", expresó Messi ante los micrófonos.

Sin dar mayores detalles sobre la índole del problema, el '10' dejó en claro que el fútbol funcionó como un canal de liberación y que el sostén de su círculo íntimo, sumado al apoyo incondicional del plantel de la Scaloneta, resultaron piezas clave para poder saltar a la cancha y darle el triunfo a la Albiceleste en un contexto sumamente complejo en lo personal.

Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección Argentina. Gracias a su hat-trick frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca de Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.

La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así:

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

1. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles

3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles