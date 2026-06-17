Por qué lloró Lionel Messi tras su golazo ante Argelia en el Mundial 2026
El capitán de la Selección Argentina sorprendió con su revelación acerca de las lágrimas en el primero de sus tres goles.
Luego de una noche histórica en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi recibió el premio al mejor jugador del partido y rompió el silencio sobre las lágrimas y la profunda emoción que mostró en la celebración del primero de sus tres goles.
El debut del conjunto nacional dejó una imagen que recorre el mundo: el desahogo y las lágrimas de Messi tras colgar la pelota en el ángulo de Argelia. Lejos de tratarse únicamente de la lógica tensión por el estreno en la Copa del Mundo, el capitán argentino reveló que arrastraba una fuerte carga emocional debido a una situación de índole privada.
Al ser consultado en la premiación del Man of the Match sobre qué originó su conmoción tras el tanto, el astro rosarino se sinceró ante los micrófonos y sorprendió a los hinchas argentinos.
Qué le pasó a Lionel Messi
"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a todos mis compañeros. Siempre en los míos, con mucha fuerza para que esté bien", expresó Messi ante los micrófonos.
Sin dar mayores detalles sobre la índole del problema, el '10' dejó en claro que el fútbol funcionó como un canal de liberación y que el sostén de su círculo íntimo, sumado al apoyo incondicional del plantel de la Scaloneta, resultaron piezas clave para poder saltar a la cancha y darle el triunfo a la Albiceleste en un contexto sumamente complejo en lo personal.
Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales
Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección Argentina. Gracias a su hat-trick frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca de Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.
La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así:
1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
1. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles
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