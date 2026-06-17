A qué hora juega Portugal con Cristiano Ronaldo vs. RD Congo hoy por el Mundial 2026
Conocé a qué hora juega Portugal hoy frente a RD Congo en el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo debuta ante el conjunto africano en el Grupo K de la Copa.
La gran expectativa de la fecha está puesta en el debut de Portugal, que comienza su camino internacional enfrentando a RD Congo por el Grupo K. El equipo capitaneado por el histórico Cristiano Ronaldo buscará arrancar con un triunfo para soñar con levantar su primera Copa del Mundo.
Para quienes se preguntan a qué hora juega Portugal hoy, el ansiado encuentro de Portugal vs. RD Congo se llevará a cabo este martes a las 14 horas de la Argentina. El partido que se disputará en la ciudad de Houston corresponde a la primera fecha de la fase de grupos y será transmitido en vivo por las pantallas de DSports.
La inmensa presencia de Cristiano Ronaldo, quien en esta edición disputará su quinto Mundial, es el máximo atractivo de la jornada. El legendario astro buscará establecer un nuevo récord frente a los africanos, que vuelven al torneo luego de 50 años de ausencia en la máxima competencia deportiva.
Cómo se llamaba antes RD Congo
Los partidos de selección de fútbol de la República Democrática del Congo no son una imagen habitual en las Copas del Mundo, ya que su última y única participación data de hace cinco décadas. En aquel torneo, la nación competía bajo el nombre de Zaire, denominación oficial que el país mantuvo hasta el año 1997. Para todos los fanáticos que buscan cuándo juega Portugal o cuándo es el cruce de Congo vs. otras potencias, este choque marca un retorno verdaderamente histórico para el continente africano.
IMPORTANTE: Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo Portugal vs. Congo
Antecedente bizarro de RD Congo en el Mundial
Durante su icónica y única aparición mundialista como Zaire, el equipo protagonizó uno de los momentos más curiosos de la historia del torneo. En un partido de fase de grupos, un defensor congoleño salió corriendo de la barrera antes del silbato del árbitro y despejó la pelota con enorme fuerza para evitar un tiro libre a favor de Brasil, dejando perplejos a los rivales y a todo el estadio por su inusual y llamativo desconocimiento del reglamento internacional de la época.
Te puede interesar
Dejá tu comentario