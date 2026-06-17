A qué hora juega Portugal con Cristiano Ronaldo vs. RD Congo hoy por el Mundial 2026

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Antecedente bizarro de RD Congo en el Mundial

Durante su icónica y única aparición mundialista como Zaire, el equipo protagonizó uno de los momentos más curiosos de la historia del torneo. En un partido de fase de grupos, un defensor congoleño salió corriendo de la barrera antes del silbato del árbitro y despejó la pelota con enorme fuerza para evitar un tiro libre a favor de Brasil, dejando perplejos a los rivales y a todo el estadio por su inusual y llamativo desconocimiento del reglamento internacional de la época.