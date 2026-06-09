Mientras tanto, el cruce entre las cuentas oficiales de los dos clubes alimentó aún más la rivalidad madrileña y sumó un nuevo episodio a una historia que ya tiene a Julián Álvarez como uno de los protagonistas centrales del mercado de pases europeo.

La publicación del Atlético fue interpretada por muchos usuarios como una señal de que el club ni siquiera considera seriamente la propuesta presentada por su clásico rival, una postura que quedó reflejada en una respuesta tan breve como contundente: una cadena de emojis de carcajadas.

La picante reacción de Atlético de Madrid al comunicado del Real por Julián Álvarez

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Lejos de bajar el tono de la polémica, Atlético de Madrid redobló la apuesta con un segundo mensaje publicado desde su cuenta oficial, esta vez bajo el formato de un supuesto "comunicado oficial" dirigido a Real Madrid.

"Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid", comenzó el texto difundido por el club rojiblanco, que incluyó una serie de respuestas cargadas de ironía.

Entre los puntos más destacados, Atlético señaló: "Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti" y agregó: "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada". Además, el club fue contundente respecto a la situación de Julián Álvarez: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", desmintiendo cualquier posibilidad de negociación abierta con el conjunto merengue.

La publicación también incluyó una nueva chicana vinculada a la histórica rivalidad entre ambos equipos. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es", escribieron desde la institución colchonera. Por último, el mensaje cerró con una referencia a las divisiones inferiores y un nuevo dardo para su clásico rival: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!".