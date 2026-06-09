La picante reacción de Atlético de Madrid al comunicado del Real por Julián Álvarez
Atlético de Madrid respondió rápidamente al comunicado del Real Madrid sobre la oferta por Julián Álvarez y encendió una nueva polémica en España.
La novela por el futuro de Julián Álvarez no solo generó repercusión en el mercado de pases, sino también un inesperado cruce entre los dos gigantes de la capital española. Después de que Real Madrid confirmara mediante un comunicado oficial que realizó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino, Atlético Madrid eligió responder de una manera muy particular a través de sus redes sociales.
La cuenta oficial del conjunto colchonero citó la publicación del Real Madrid y únicamente agregó varios emojis de caras llorando de risa, sin ningún otro texto. La publicación no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre hinchas de ambos equipos.
El mensaje fue interpretado como una burla hacia la propuesta realizada por el conjunto presidido por Florentino Pérez, que fue rechazada por el Colchonero al considerar insuficiente el monto ofrecido. La imagen compartida por el club rojiblanco mostraba el posteo original del Real Madrid, encabezado por la frase "Comunicado Oficial", acompañado únicamente por los emojis de risa. En pocos minutos, la publicación acumuló miles de interacciones y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales deportivas.
La reacción llega apenas horas después de que Real Madrid informara públicamente que había presentado una oferta formal de 150 millones de euros por Julián Álvarez. Sin embargo, Atlético de Madrid respondió que solo está dispuesto a negociar al futbolista mediante el pago de su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones. La diferencia económica entre ambas cifras parece hacer inviable cualquier avance inmediato en la operación.
Mientras tanto, el cruce entre las cuentas oficiales de los dos clubes alimentó aún más la rivalidad madrileña y sumó un nuevo episodio a una historia que ya tiene a Julián Álvarez como uno de los protagonistas centrales del mercado de pases europeo.
La publicación del Atlético fue interpretada por muchos usuarios como una señal de que el club ni siquiera considera seriamente la propuesta presentada por su clásico rival, una postura que quedó reflejada en una respuesta tan breve como contundente: una cadena de emojis de carcajadas.
La picante reacción de Atlético de Madrid al comunicado del Real por Julián Álvarez
Lejos de bajar el tono de la polémica, Atlético de Madrid redobló la apuesta con un segundo mensaje publicado desde su cuenta oficial, esta vez bajo el formato de un supuesto "comunicado oficial" dirigido a Real Madrid.
"Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid", comenzó el texto difundido por el club rojiblanco, que incluyó una serie de respuestas cargadas de ironía.
Entre los puntos más destacados, Atlético señaló: "Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti" y agregó: "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada". Además, el club fue contundente respecto a la situación de Julián Álvarez: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", desmintiendo cualquier posibilidad de negociación abierta con el conjunto merengue.
La publicación también incluyó una nueva chicana vinculada a la histórica rivalidad entre ambos equipos. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es", escribieron desde la institución colchonera. Por último, el mensaje cerró con una referencia a las divisiones inferiores y un nuevo dardo para su clásico rival: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!".
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