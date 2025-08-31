El presidente de Sarmiento habló de la suspensión con Rosario Central: ¿cuándo se jugará?
Fernando Chiófalo explicó las razones de la suspensión por las intensas lluvias y adelantó que el partido no se disputará en el corto plazo.
El encuentro entre Sarmiento de Junín y Rosario Central, que debía jugarse en el estadio Eva Perón, debió suspenderse este sábado por las fuertes lluvias que azotaron la ciudad. El presidente del “Verde”, Fernando Chiófalo, explicó los motivos de la decisión y adelantó detalles sobre la reprogramación del compromiso.
“La cancha aguantó bastante, pero se fue acumulando mucha agua. Llovió todo el día y la cancha era una laguna. Fue recurrente suspender el partido”, explicó el dirigente en diálogo con DSports Radio. Y agregó: “La cancha estaba en perfectas condiciones. No se levantó nada, pero llovió todo el día y no paró nunca. Si paraba, en una o dos horas estaba en perfectas condiciones”.
Sobre la nueva fecha del encuentro, Chiófalo aclaró que aún no hay día confirmado, aunque ya se sabe que no será inmediato. “Querían ver de jugarlo este domingo, pero está el pronóstico con más lluvia que hoy, se suspendió sin fecha todavía. El lunes o martes veremos. Será después de la próxima fecha, no sería en fecha FIFA”, precisó.
Además, adelantó que el duelo se jugará entre semana y no en el corto plazo: “Va a ser un día entre semana y hay que empezar a ver cuándo hay fecha, en principio es después de la fecha 8. Yo ya hablé con AFA, liberamos el plantel. Como no jugamos por 15 días, tienen unos días de descanso. Así que la semana próxima no va a ser seguro”.
Chiófalo también destacó la expectativa que generaba recibir a Ángel Di María en Junín. “Recibir a un jugador campeón del mundo, para nosotros es un orgullo. Poder recibirlo en nuestra casa nos pone felices, el artista es el espectáculo”, remarcó.
Por último, el presidente dejó un mensaje de confianza sobre el presente futbolístico del equipo: “El plantel está bien. Tuvimos una dura derrota contra Riestra y se nos escapó un partido increíble con Atlético Tucumán ganando 2 a 0. Creemos que estamos bien y vamos a poder salir de esta situación”.
El comunicado de la LPF tras la suspensión del partido
“Debido a las malas condiciones climáticas fue suspendido el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central por la Fecha 7. Próximamente se comunicará cuándo se jugará el partido. El pronóstico del tiempo impide reanudar el encuentro mañana. En los próximos días se anunciará la fecha de la continuación del partido.”
