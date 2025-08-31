El presidente de Sarmiento habló de la suspensión con Rosario Central: ¿cuándo se jugará?

Chiófalo también destacó la expectativa que generaba recibir a Ángel Di María en Junín. “Recibir a un jugador campeón del mundo, para nosotros es un orgullo. Poder recibirlo en nuestra casa nos pone felices, el artista es el espectáculo”, remarcó.

Por último, el presidente dejó un mensaje de confianza sobre el presente futbolístico del equipo: “El plantel está bien. Tuvimos una dura derrota contra Riestra y se nos escapó un partido increíble con Atlético Tucumán ganando 2 a 0. Creemos que estamos bien y vamos a poder salir de esta situación”.

El comunicado de la LPF tras la suspensión del partido

“Debido a las malas condiciones climáticas fue suspendido el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central por la Fecha 7. Próximamente se comunicará cuándo se jugará el partido. El pronóstico del tiempo impide reanudar el encuentro mañana. En los próximos días se anunciará la fecha de la continuación del partido.”