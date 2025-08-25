Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Sarmiento
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2025.
Por la sexta jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra recibirá la visita de Sarmientodesde las 15 en el Guillermo Laza.
El Malevo defenderá la fortaleza en la que se ha convertido el Guillermo Laza. El Malevo recibe a Sarmiento con un invicto de 22 partidos ante su gente y la posibilidad de mantener puestos de playoffs. El equipo de Benítez viene de un empate agónico en Rosario: fue 1-1 ante Central.
El Verde está muy complicado con esperanzas de mantener la categoría: ocupa la anteúltima posición en la tabla anual y la de los promedios. Viene de un triunfo por 1-0 ante San Martín en San Juan y de igualar 2-2 con Atlético Tucumán en Junín, luego de ir ganando 2-0.
Los posibles 11 del encuentro entre Deportivo Riestra vs Sarmiento
- Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
- Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Sarmiento por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
