Torneo Clausura: Deportivo Riestra goleó 3-0 a Sarmiento de Junín
El Malevo mostró un gran nivel ante su gente y consiguió tres puntos muy importante en una nueva jornada del fútbol argentino: todos los detalles.
Deportivo Riestra tuvo una tarde soñada y se impuso con autoridad por 3-0 ante Sarmiento de Junín en el Bajo Flores, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2025.
Los goles del Malevo fueron obra de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas, quienes sellaron un triunfo que lo deja bien posicionado en la Zona B, con 10 unidades, a tan solo un punto de River, el único líder de la zona. Por su parte, Sarmiento no pudo levantar cabeza y sigue con seis puntos, mirando de reojo los promedios y comprometido en la lucha por mantener la categoría.
Otros datos del partido
- Hora: 15.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Adrián Franklin
- Estadio: Guillermo Laza, Bajo Flores
