Torneo Clausura: Deportivo Riestra goleó 3-0 a Sarmiento de Junín

Los goles del Malevo fueron obra de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas, quienes sellaron un triunfo que lo deja bien posicionado en la Zona B, con 10 unidades, a tan solo un punto de River, el único líder de la zona. Por su parte, Sarmiento no pudo levantar cabeza y sigue con seis puntos, mirando de reojo los promedios y comprometido en la lucha por mantener la categoría.