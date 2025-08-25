MinutoUno

Torneo Clausura: Deportivo Riestra goleó 3-0 a Sarmiento de Junín

El Malevo mostró un gran nivel ante su gente y consiguió tres puntos muy importante en una nueva jornada del fútbol argentino: todos los detalles.

Deportivo Riestra tuvo una tarde soñada y se impuso con autoridad por 3-0 ante Sarmiento de Junín en el Bajo Flores, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2025.

Los goles del Malevo fueron obra de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas, quienes sellaron un triunfo que lo deja bien posicionado en la Zona B, con 10 unidades, a tan solo un punto de River, el único líder de la zona. Por su parte, Sarmiento no pudo levantar cabeza y sigue con seis puntos, mirando de reojo los promedios y comprometido en la lucha por mantener la categoría.

Cristian Paz abrió el marcador:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960044610417312229&partner=&hide_thread=false

Jonathan Carlos Herrera estiró la ventaja para el Malevo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960062080993616057&partner=&hide_thread=false

Nicolás Benegas pone cifras de goleada:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960066900420972730&partner=&hide_thread=false

Probables formaciones del encuentro entre Deportivo Riestra y Sarmiento

  • Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
  • Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Otros datos del partido

  • Hora: 15.00
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Adrián Franklin
  • Estadio: Guillermo Laza, Bajo Flores

