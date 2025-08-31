River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Tras clasificar a cuartos de final de la Copa Argentina, el Millonario recibe al Verdinegro para que Vélez no se quede con el liderazgo de la Zona B.
Este domingo, el Estadio Monumental será el escenario del partido entre River Plate y San Martín de San Juan, que se medirán a partir de las 19:15 por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que será transmitido por TNT Sports, contará con el arbitraje de Darío Herrera.
El equipo de Marcelo Gallardo llega a este compromiso con un importante impulso anímico. Después de haber conseguido su clasificación a la siguiente instancia tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores, ambas definidas por penales, el conjunto millonario buscará ahora trasladar ese buen momento al torneo local y mejorar su rendimiento futbolístico. Sin duda, conseguir un resultado positivo en el Monumental es clave para el equipo, ya que les permitiría encarar con más tranquilidad el parate por las Eliminatorias Sudamericanas y, sobre todo, la preparación para los importantes cruces de Copa Libertadores ante Palmeiras.
Ante la exigencia del calendario, es probable que Marcelo Gallardo decida darle descanso a varios de sus jugadores clave. Se espera que futbolistas experimentados como Enzo Pérez e Ignacio Fernández, así como los laterales convocados a la Selección Argentina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, no sean titulares.
Por su parte y a pesar de su situación delicada con los promedios del descenso, el presente del "Santo" es mucho más alentador que el que tuvo en el Torneo Apertura. El equipo de Leandro Romagnoli viene de una importante victoria como visitante ante Gimnasia y se encuentra actualmente en zona de clasificación para los octavos de final.
El club sanjuanino destaca el "aire renovado" que se siente en el plantel, y Romagnoli, buscando un triunfo histórico en el Monumental (donde solo han ganado una vez), saldrá a la cancha con la misma formación que venció en La Plata.
Santiago Lencina abrió el marcador para el Millonario en el Monumental:
Maxi Salas y un tremendo golazo para el 2-0 del Millonario:
Probables formaciones de River vs. San Martín de San Juan
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
River vs. San Martín (SJ): datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: Monumental
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario