River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: resultado en vivo

El equipo de Marcelo Gallardo llega a este compromiso con un importante impulso anímico. Después de haber conseguido su clasificación a la siguiente instancia tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores, ambas definidas por penales, el conjunto millonario buscará ahora trasladar ese buen momento al torneo local y mejorar su rendimiento futbolístico. Sin duda, conseguir un resultado positivo en el Monumental es clave para el equipo, ya que les permitiría encarar con más tranquilidad el parate por las Eliminatorias Sudamericanas y, sobre todo, la preparación para los importantes cruces de Copa Libertadores ante Palmeiras.