Newell's y Vélez repartieron puntos en el Coloso Marcelo Bielsa por el Torneo Clausura
La "Lepra" venía de empatar de manera agónica ante Central y no logró volver al triunfo. En tanto, Vélez pudo alcanzar la punta de la Zona A, por ahora.
En la apertura de la novena fecha del Torneo Clausura, Newell's y Vélez igualaron 1-1 en un choque lleno de drama y emociones cambiantes disputado en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El conjunto de Liniers estuvo a minutos de llevarse tres puntos clave, pero la persistencia del local dio frutos en tiempo de descuento.
El encuentro comenzó favorable para la visita. A los 27 minutos del primer tiempo, Ronaldo Martínez aprovechó su oportunidad para vencer la valla leprosa y poner en ventaja a Vélez, ratificando su buen momento en el certamen. Con el 1-0 en el marcador, el Fortín logró administrar los tiempos durante gran parte de la etapa inicial.
La segunda mitad ofreció una catarata de incidencias. Newell's salió decidido a buscar la igualdad y tuvo una inmejorable oportunidad a los 62 minutos cuando dispuso de un tiro penal, pero Santiago Solari desperdició la chance desde los doce pasos. El suspenso aumentó a los 76 minutos, momento en el que el VAR intervino para anular lo que hubiese sido la igualdad del equipo rosarino.
Cuando parecía que los tres puntos marchaban hacia Liniers, el premio a la insistencia llegó en la última jugada. A los 90+3 minutos, el recién ingresado Alan Soñora estampó el agónico 1-1 definitivo para hacer delirar a la hinchada local y sellar la repartija de puntos.
Newell’s vs. Vélez: resultado en vivo
Formaciones de Newell’s vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: ESPN Premium.
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