Newell's y Vélez repartieron puntos en el Coloso Marcelo Bielsa por el Torneo Clausura

La segunda mitad ofreció una catarata de incidencias. Newell's salió decidido a buscar la igualdad y tuvo una inmejorable oportunidad a los 62 minutos cuando dispuso de un tiro penal, pero Santiago Solari desperdició la chance desde los doce pasos. El suspenso aumentó a los 76 minutos, momento en el que el VAR intervino para anular lo que hubiese sido la igualdad del equipo rosarino.