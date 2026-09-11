Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Vélez por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Vélez por el Torneo Clausura.
Newell's y Vélez chocan este viernes, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en el marco de la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con la televisación a cargo de ESPN Premium, mientras que Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia.
La "Lepra" viene de igualar 1-1 ante Rosario Central en el clásico rosarino, resultado que le permitió alcanzar los 12 puntos en el torneo. Además, el conjunto comandado por Frank Darío Kudelka acumula tres victorias, tres empates y dos derrotas e intentará volver al triunfo para mantenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final.
Del otro lado, Vélez llega tras vencer 1-0 a Estudiantes y alcanzó los 16 puntos, producto de cuatro triunfos y cuatro empates. El "Fortín", ahora, buscará una nueva victoria que le permita alcanzar la punta de la Zona A y trepar a lo más alto de la Tabla Anual.
Se espera un duelo de alto voltaje en el Coloso Marcelo Bielsa, ya que Newell's se mantiene invicto como local en el torneo, mientras que el conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto todavía no perdió como visitante, acumulando una victoria y tres empates.
Formaciones de Newell’s vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell’s vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario