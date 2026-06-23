El primer Día del Padre de Alexis Mac Allister: emoción, Mundial y una frase que llamó la atención

La aclaración y el verdadero significado de sus palabras

La periodista Pochi de Gossipeame explicó la situación para despejar las dudas que surgieron tras la declaración del jugador.

“Mucha gente me lo mandó porque se malinterpretó la respuesta; por eso dije que, excepto que Ailén —Cova— haya tenido un elefante, se refiere a que el año pasado la mujer ya le dijo que era el Día del Padre, aunque la hija estaba en la panza, no en el anterior Mundial”, explicó.

Más allá de la confusión, Mac Allister dejó en claro que esta etapa tiene un valor especial mientras atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Además, tras el partido también destacó el rol de Lionel Messi dentro del equipo.

“Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo, ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso”, cerró el mediocampista.