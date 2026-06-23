El primer Día del Padre de Alexis Mac Allister: emoción, Mundial y una frase que llamó la atención
El futbolista por primera vez celebró la fecha como papá de Alaia y contó cómo fue atravesar ese momento.
El Mundial le regaló a Alexis Mac Allister un motivo extra para celebrar. Después del triunfo de Argentina ante Austria, el futbolista habló sobre una fecha muy especial que vivió por primera vez: su Día del Padre junto a su hija Alaia, fruto de su relación con Ailén Cova.
Durante la entrevista postpartido, Sofía Martínez aprovechó el momento para felicitarlo y le preguntó si esta Copa del Mundo tenía un significado diferente desde su nueva etapa familiar. “Feliz Día del Padre, un día atrasado, ¿es especial este mundial siendo padre?”, le dijo la periodista.
Con una sonrisa, Mac Allister reconoció la emoción de vivirlo por primera vez: “Muchas gracias. Sí, obviamente es especial. Es el primero. Si bien mi mujer dice que son dos porque Alaia ya estaba en la panza en el anterior, pero para mí es el primero”.
La frase generó algunas interpretaciones en redes sociales, donde varios usuarios entendieron que hablaba del Mundial anterior, aunque luego se aclaró que el futbolista hacía referencia al Día del Padre del año pasado, cuando su hija todavía estaba en camino.
La aclaración y el verdadero significado de sus palabras
La periodista Pochi de Gossipeame explicó la situación para despejar las dudas que surgieron tras la declaración del jugador.
“Mucha gente me lo mandó porque se malinterpretó la respuesta; por eso dije que, excepto que Ailén —Cova— haya tenido un elefante, se refiere a que el año pasado la mujer ya le dijo que era el Día del Padre, aunque la hija estaba en la panza, no en el anterior Mundial”, explicó.
Más allá de la confusión, Mac Allister dejó en claro que esta etapa tiene un valor especial mientras atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Además, tras el partido también destacó el rol de Lionel Messi dentro del equipo.
“Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo, ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso”, cerró el mediocampista.
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