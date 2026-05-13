El probable 11 de Coudet para que River reciba a Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

anibal moreno

La presencia de Juanfer podría provocar la salida de Maximiliano Meza, quien justamente había sido el primer reemplazado por Coudet el pasado domingo. El entrenador entiende que la jerarquía y el desequilibrio del colombiano pueden resultar determinantes en una instancia como esta, especialmente jugando en condición de local y con la obligación de asumir el protagonismo desde el inicio.

Otra de las dudas importantes aparece en la defensa. Germán Pezzella pelea por un lugar entre los titulares y podría reemplazar a Lautaro Rivero, cuyo rendimiento bajó considerablemente en las últimas presentaciones. La experiencia del campeón del mundo asoma como un factor a tener en cuenta para un partido eliminatorio donde cualquier detalle puede definir la clasificación.

juanfer quintero

Con este panorama, el club de Núñez buscará dar otro paso firme rumbo al título ante un Lobo platense que intentará aprovechar cualquier fisura. El encuentro comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium. En la Banda Roja saben que el margen de error es mínimo y que cada decisión puede ser decisiva en la carrera hacia el campeonato.

La probable formación de River vs. vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella , Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.