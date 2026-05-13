El probable 11 de Coudet para que River reciba a Gimnasia por el Torneo Apertura 2026
El entrenador perfila una formación con pocos retoques respecto del clásico ante San Lorenzo. Juan Fernando Quintero aparece con muchas chances de regresar al once titular.
River se prepara para afrontar otro partido de máxima exigencia en el Torneo Apertura 2026. Después de la ajustada y emotiva clasificación frente a San Lorenzo, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet volverá a presentarse en el estadio Monumental con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato. Del otro lado estará Gimnasia, un rival que históricamente le presentó dificultades en cruces eliminatorios y que intentará dar el golpe en Núñez.
Más allá del desgaste físico que dejó el último compromiso, la idea del entrenador es sostener gran parte de la estructura titular que viene utilizando en las últimas semanas. El cuerpo técnico considera que la continuidad puede ser un factor importante en este tramo decisivo del certamen y, por eso, no planea realizar modificaciones masivas pese al poco tiempo de recuperación entre un encuentro y otro.
En ese contexto, hay tres futbolistas que encendieron algunas alarmas desde lo físico luego del clásico, aunque en River mantienen el optimismo. Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Fausto Vera terminaron exigidos y con signos de cansancio, pero evolucionaron favorablemente y todo indica que estarán disponibles para jugar desde el arranque ante el Lobo. Para Coudet, los tres son piezas fundamentales dentro del funcionamiento colectivo y por eso la intención es sostenerlos en el equipo.
De todos modos, el DT analiza algunos movimientos tácticos con la intención de darle mayor creatividad y profundidad ofensiva a un equipo que por momentos mostró dificultades para generar juego fluido. En ese escenario, el nombre que gana fuerza es el de Juan Fernando Quintero. El colombiano tuvo un ingreso muy positivo, donde aportó un gol, una asistencia y mucha personalidad en un contexto caliente. Incluso protagonizó un cruce con algunos hinchas durante el encuentro, aunque terminó siendo una de las figuras de la clasificación.
La presencia de Juanfer podría provocar la salida de Maximiliano Meza, quien justamente había sido el primer reemplazado por Coudet el pasado domingo. El entrenador entiende que la jerarquía y el desequilibrio del colombiano pueden resultar determinantes en una instancia como esta, especialmente jugando en condición de local y con la obligación de asumir el protagonismo desde el inicio.
Otra de las dudas importantes aparece en la defensa. Germán Pezzella pelea por un lugar entre los titulares y podría reemplazar a Lautaro Rivero, cuyo rendimiento bajó considerablemente en las últimas presentaciones. La experiencia del campeón del mundo asoma como un factor a tener en cuenta para un partido eliminatorio donde cualquier detalle puede definir la clasificación.
Con este panorama, el club de Núñez buscará dar otro paso firme rumbo al título ante un Lobo platense que intentará aprovechar cualquier fisura. El encuentro comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium. En la Banda Roja saben que el margen de error es mínimo y que cada decisión puede ser decisiva en la carrera hacia el campeonato.
La probable formación de River vs. vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
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