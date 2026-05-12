River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Desde la llegada del entrenador, disputó siete partidos y ganó absolutamente todos, una racha perfecta que alimentó la confianza de un plantel que parecía golpeado meses atrás.La transformación futbolística y anímica se convirtió en una de las historias más llamativas del campeonato. El equipo encontró solidez defensiva, intensidad y una identidad clara, características que le permitieron crecer rápidamente y convertirse en un rival incómodo para cualquiera.

El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de Rosario Central y Racing, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.

image

River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura: probables formaciones

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

River vs. Gimnasia de La Plata: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Monumental.

Monumental. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Lucas Novelli.

Lucas Novelli. TV: TNT Sports.