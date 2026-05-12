Sorpresa en River: vuelve Franco Armani en el mejor momento de Santiago Beltrán

¿Franco Armani o Santiago Beltrán?

A pesar de la jerarquía que representa el retorno de Armani, el presente del arco de River parece tener una realidad indiscutida. Santiago Beltrán, el joven arquero que tomó la responsabilidad durante la ausencia del capitán, atraviesa su mejor momento profesional, y según adelantaron en TyC Sports, el Chacho Coudet lo mantendría en el arco.

Beltrán llega al duelo ante el "Lobo" con la confianza en alto tras su consagratoria actuación ante San Lorenzo de Almagro, que se suma a lo que viene siendo un impactante semestre en su presentación en Primera División.

Todo indica que, para el partido de este miércoles, el cuerpo técnico mantendrá a Beltrán como titular, dejando a Armani en el banco de suplentes para que retome ritmo de competencia de forma progresiva.

De todos modos, el regreso de Armani no solo aporta experiencia al vestuario en una instancia de eliminación directa, sino que también genera una competencia interna saludable en un puesto clave. River encara los cuartos de final con la tranquilidad de haber recuperado a su referente histórico, mientras disfruta de la consolidación de una de las grandes promesas de sus divisiones inferiores.