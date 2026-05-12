Sorpresa en River: vuelve Franco Armani en el mejor momento de Santiago Beltrán
Chacho Coudet comienza a delinear el equipo para el partido trascendental de este miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
Luego de una prolongada ausencia que mantuvo en vilo al mundo millonario, Franco Armani vuelve a formar parte de la lista de convocados de River y justo en coincidencia con el mejor momento del joven Santiago Beltrán, que le cuidó el puesto y que viende siendo figura.
El experimentado arquero recibió el alta tras varios meses de inactividad por lesión y estará disponible para el trascendental cruce de este miércoles por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
La última vez que Armani defendió el arco de River fue el pasado 22 de febrero, durante la fecha 6 del campeonato ante Vélez. En aquel encuentro, el "Pulpo" debió abandonar el campo de juego en el primer tiempo tras resentirse de la lesión que lo terminó marginando de la competencia oficial hasta esta semana.
¿Franco Armani o Santiago Beltrán?
A pesar de la jerarquía que representa el retorno de Armani, el presente del arco de River parece tener una realidad indiscutida. Santiago Beltrán, el joven arquero que tomó la responsabilidad durante la ausencia del capitán, atraviesa su mejor momento profesional, y según adelantaron en TyC Sports, el Chacho Coudet lo mantendría en el arco.
Beltrán llega al duelo ante el "Lobo" con la confianza en alto tras su consagratoria actuación ante San Lorenzo de Almagro, que se suma a lo que viene siendo un impactante semestre en su presentación en Primera División.
Todo indica que, para el partido de este miércoles, el cuerpo técnico mantendrá a Beltrán como titular, dejando a Armani en el banco de suplentes para que retome ritmo de competencia de forma progresiva.
De todos modos, el regreso de Armani no solo aporta experiencia al vestuario en una instancia de eliminación directa, sino que también genera una competencia interna saludable en un puesto clave. River encara los cuartos de final con la tranquilidad de haber recuperado a su referente histórico, mientras disfruta de la consolidación de una de las grandes promesas de sus divisiones inferiores.
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