El DT que descubrió a Santiago Beltrán contó que el arquero no quería probarse en River

El ascenso de Beltrán en la Primera División viene siendo meteórico. Ante la lesión de Franco Armani y la partida de Jeremías Ledesma, el juvenil pasó de ser una opción de emergencia a una realidad indiscutida bajo los tres palos.

Sus números respaldan el impacto: en apenas 19 partidos disputados, ha logrado mantener la valla invicta en 10 ocasiones. Este rendimiento no solo lo consolidó en el arco de River, sino que lo catapultó a la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, confirmando que su decisión de terminar el secundario antes de triunfar no fue un obstáculo, sino parte de la base de su éxito actual.