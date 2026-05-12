El DT que descubrió a Santiago Beltrán contó que el arquero no quería probarse en River
El arquero de 21 años se lució en la definción por penales ante San Lorenzo y se ganó un lugar en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
En un fútbol argentino donde las promesas suelen formarse desde niños en divisiones inferiores, la historia de Santiago Beltrán es una excepción absoluta. El hoy arquero titular de River llegó a la institución recién a los 17 años, tras destacarse en torneos Intercountry y en el Club Pueyrredón. Sin embargo, su desembarco en Núñez estuvo a punto de no concretarse por una prioridad inusual para un futbolista en ascenso.
Tato Montes, histórico entrenador de arqueros del club, reveló que el joven opuso resistencia inicial a la posibilidad de una prueba debido a que su compromiso con la formación académica era una razón simple pero contundente. En este sentido, explicó que la prioridad escolar de Beltrán era tal que no quería probarse porque su objetivo primordial era terminar el colegio secundario.
El entrenador destacó que el joven cursaba en un régimen de doble escolaridad, lo que demostraba una "cabeza increíble" para su edad. Finalmente, como una curiosa anécdota de graduación, el salto a la fama fue tan brusco que el día en que recibió su diploma, sus propios compañeros de quinto año le pedían autógrafos.
Para los captadores del "Millonario", las virtudes de Beltrán trascendían lo meramente futbolístico: “Es un pibe divino, inteligente, que está preparado para triunfar en lo que sea y con una cabeza de un tipo de 40 años”, afirmó. Luego profundizó sobre sus virtudes dentro del arco. “Interpreta el juego, es fuerte y rápido de piernas, bueno en el uno contra uno y en el juego aéreo. Tiene un montón de condiciones para triunfar”, aseguró el entrenador, que trabaja hace años en la formación de arqueros en River.
El ascenso de Beltrán en la Primera División viene siendo meteórico. Ante la lesión de Franco Armani y la partida de Jeremías Ledesma, el juvenil pasó de ser una opción de emergencia a una realidad indiscutida bajo los tres palos.
Sus números respaldan el impacto: en apenas 19 partidos disputados, ha logrado mantener la valla invicta en 10 ocasiones. Este rendimiento no solo lo consolidó en el arco de River, sino que lo catapultó a la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, confirmando que su decisión de terminar el secundario antes de triunfar no fue un obstáculo, sino parte de la base de su éxito actual.
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