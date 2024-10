El provocador festejo de un jugador de Brasil que desató la bronca de la Selección Argentina de futsal: "Hay que saber..."

El provocador festejo de un jugador de Brasil que desató la bronca de la Selección Argentina de futsa

Una vez finalizado el encuentro, el capitán de la Albiceleste, Pablo Taborda, habló con DSports, en donde acusó a Neguinho de hacer un festejo provocador. El experimentado futbolista argentino, trató de mal ganador al brasileño de 24 años, ya que lo acusó de festejarles en la cara el título cuando terminó el partido. Además de gritarle a sus rivales, el jugador pasó por el banco de suplentes de Argentina durante su festejo.

“Neguinho es chico, no sabe comportarse bien. Nosotros como buenos perdedores estábamos saludando lo más bien y empezó a gritar en la cara de todos, después pasó enfrente del banco de suplentes y son actitudes que no tiene que hacer, ya salió campeón”, comenzó Taborda muy molesto. Y agregó afirmando que estos gestos no son correctos, ya que los jugadores argentinos estaban saludando con respeto a sus rivales: “Hacer eso creo que lo mancha. Hay que saber ganar y perder, nosotros saludamos respetuosamente a todos y me parece que esa era la actitud”.

Embed "NEGUINHO NOS EMPEZÓ A GRITAR EN LA CARA A TODOS"



La molestia del capitán de Argentina, Pablo Taborda, con los festejos de Brasil en la final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA #Uzbekistan2024.



@askomartin pic.twitter.com/h2w1wGNqZY — DSPORTS (@DSports) October 6, 2024

El camino de Brasil en el Mundial de Futsal 2024

En su camino al título, Brasil goleó en la fase de grupos a Cuba (10-0), Croacia (8-1) y Tailandia (9-1), en octavos de final vencieron a Costa Rica (5-0), en cuartos a Maruecos (3-1) y en las semifinales a Ucrania (3-2). Esta fue la sexta consagración para este país en un Mundial de Futsal, luego de las conseguidas en 1989, 1992, 1996, 2008 y 2012.