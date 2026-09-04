El Pulga Rodríguez confesó su gran sueño pendiente y sorprendió con su respuesta
El delantero tucumano respondió un verdadero o falso que expuso una de las pocas cuentas que quedaron pendientes en su extensa carrera.
Luis Miguel Rodríguez construyó una carrera repleta de momentos inolvidables, goles importantes y capítulos que lo transformaron en uno de los futbolistas más queridos del fútbol argentino. Sin embargo, hay un sueño que el Pulga todavía recuerda como una cuenta pendiente: jugar en Boca.
El propio delantero lo reconoció durante su visita a La Noche de TyC Sports, donde participó de un verdadero o falso que dejó una confesión tan breve como contundente. Cuando llegó la pregunta que apuntaba directamente al club de La Ribera, Rodríguez no dudó. Ante la consulta sobre si jugar en Boca había sido uno de sus sueños pendientes, respondió: "Verdadero."
La definición fue inmediata y dejó en claro que, pese a todo lo que consiguió a lo largo de su trayectoria, hubo una camiseta que nunca llegó a vestir y que siempre tuvo un significado especial. La siguiente afirmación, sin embargo, recibió una respuesta completamente diferente.
Cuando le preguntaron si habría sido ídolo de La 12 en caso de haber llegado al Xeneize, el tucumano fue mucho más cauteloso: "Falso. No puedo dar fe a algo que no pasó." Con esa frase evitó especular sobre lo que podría haber ocurrido y eligió quedarse con aquello que efectivamente sucedió durante su carrera.
El Pulga Rodríguez y sus grandes capítulos en el fútbol argentino
Durante sus dos primeros ciclos con Atlético Tucumán, Rodríguez disputó 325 partidos y convirtió 130 goles, números que lo ubicaron como el segundo máximo goleador histórico del Decano, solamente por detrás de Santiago Michal. Además, fue protagonista de los ascensos del club en 2008 y 2009, y también participó del regreso a la máxima categoría en 2015.
Su recorrido también incluyó una etapa inolvidable en Colón de Santa Fe. Allí, con 34 años, encontró otro lugar en el que dejó una marca profunda. Fue una pieza fundamental en la campaña de la Copa Sudamericana 2019, torneo en el que el Sabalero alcanzó por primera vez una final internacional.
Dos años después llegó uno de los mayores logros de su carrera. El 4 de junio de 2021, Colón derrotó a Racing y conquistó la Copa de la Liga Profesional, consiguiendo el primer título de su historia. Rodríguez fue además el máximo goleador de aquella competencia.
Su paso por la Selección Argentina con Diego Maradona
La trayectoria del Pulga también tuvo un capítulo con la Selección Argentina. En 2009, Diego Maradona decidió convocarlo para un amistoso ante Ghana. Rodríguez ingresó a los 57 minutos en reemplazo de Martín Palermo y tuvo así su única presentación con la camiseta albiceleste. Argentina terminó imponiéndose por 2-0.
Después pasó por Gimnasia de La Plata, Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy, antes de regresar nuevamente a Atlético Tucumán en 2024. A pesar de todos esos capítulos, hay una camiseta que nunca pudo vestir. Boca quedó, entonces, como ese deseo que el Pulga Rodríguez pudo reconocer públicamente: una de las pocas cosas que quiso vivir dentro del fútbol y finalmente no consiguió.
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