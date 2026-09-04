El Pulga Rodríguez confesó su gran sueño pendiente y sorprendió con su respuesta

Su recorrido también incluyó una etapa inolvidable en Colón de Santa Fe. Allí, con 34 años, encontró otro lugar en el que dejó una marca profunda. Fue una pieza fundamental en la campaña de la Copa Sudamericana 2019, torneo en el que el Sabalero alcanzó por primera vez una final internacional.

Dos años después llegó uno de los mayores logros de su carrera. El 4 de junio de 2021, Colón derrotó a Racing y conquistó la Copa de la Liga Profesional, consiguiendo el primer título de su historia. Rodríguez fue además el máximo goleador de aquella competencia.

Su paso por la Selección Argentina con Diego Maradona

La trayectoria del Pulga también tuvo un capítulo con la Selección Argentina. En 2009, Diego Maradona decidió convocarlo para un amistoso ante Ghana. Rodríguez ingresó a los 57 minutos en reemplazo de Martín Palermo y tuvo así su única presentación con la camiseta albiceleste. Argentina terminó imponiéndose por 2-0.

Después pasó por Gimnasia de La Plata, Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy, antes de regresar nuevamente a Atlético Tucumán en 2024. A pesar de todos esos capítulos, hay una camiseta que nunca pudo vestir. Boca quedó, entonces, como ese deseo que el Pulga Rodríguez pudo reconocer públicamente: una de las pocas cosas que quiso vivir dentro del fútbol y finalmente no consiguió.