Mauro Zárate vuelve al fútbol y eligió un lugar especial: "El barrio te vuelve a abrazar"
El ex delantero de Vélez y Boca dejó atrás su retiro profesional a los 39 años para sumarse a Haedo Futsal, el equipo de la zona donde creció.
Mauro Zárate decidió volver a ponerse los botines. El ex delantero de Vélez, Boca y varios equipos del fútbol europeo fue presentado como nuevo refuerzo de Haedo Futsal, una institución que representa al barrio en el que nació y creció. A los 39 años, y después de haber anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional en enero de 2025, tendrá una nueva experiencia dentro de una cancha.
En esta oportunidad no será en el fútbol profesional tradicional, sino que participará con Haedo Futsal en la Copa Camino a AFA. El regreso tiene además un componente emocional muy importante para el ex atacante. El club forma parte del lugar en el que pasó gran parte de su infancia y adolescencia, antes de comenzar una carrera que lo llevó por distintos países y algunos de los clubes más importantes del mundo.
Haedo Futsal fue el encargado de anunciar su llegada con un mensaje que resumió perfectamente el significado de esta incorporación: “El barrio te vio crecer. Ahora, el barrio te vuelve a abrazar”. La frase generó una rápida reacción de Zárate, quien respondió a través de sus historias de Instagram y dejó en claro que su regreso está relacionado con el deseo de colaborar con la institución de su lugar de origen. “Nací y me crié en Haedo y en lo que pueda ayudar al barrio lo haré de corazón”, escribió el ex futbolista.
Desde el club destacaron justamente ese vínculo: “Mauro vivió toda su vida en Haedo. Creció en estas calles, compartió sueños, amigos y momentos que lo acompañaron desde chico. Este barrio fue parte de su historia y de la persona y el jugador que llegó a ser. Hoy quiere devolverle, de alguna manera, todo ese cariño, esos valores y esas oportunidades que lo acompañaron durante su vida.”
Mauro Zárate: una carrera que comenzó en Vélez y recorrió el mundo
Zárate dio sus primeros pasos en las inferiores de Vélez, institución en la que también se formaron sus hermanos Sergio, Rolando y Ariel. Su debut en Primera División se produjo el 21 de mayo de 2004, cuando apenas tenía 17 años. Rápidamente comenzó a destacarse por su capacidad goleadora.
Fue una de las figuras del Clausura 2005 y posteriormente terminó como máximo artillero del Apertura 2006. Su rendimiento también le permitió integrar la Selección Argentina Sub 20 que conquistó el Mundial de Canadá 2007, bajo la conducción de Hugo Tocalli. En aquella competencia tuvo un papel destacado y marcó el gol de la final ante República Checa.
Ese mismo año llegó el primer gran salto internacional de su carrera. Vélez concretó su venta al Al-Sadd de Qatar por 16 millones de dólares y Zárate comenzó un extenso recorrido por el exterior. Durante los siguientes años pasó por Lazio, Inter de Milán, West Ham, Queens Park Rangers, Fiorentina, Watford, Al-Nasr y nuevamente Vélez. En 2018 regresó al fútbol argentino y se incorporó a Boca, donde consiguió tres títulos y formó parte del plantel que disputó la recordada final de la Copa Libertadores frente a River.
Posteriormente tuvo experiencias en América Mineiro de Brasil y Platense, antes de cerrar su etapa como profesional en Danubio de Uruguay en 2023. En enero de 2025 anunció oficialmente su retiro mediante un mensaje publicado en Instagram: “El camino más lindo de mi vida llega a su fin.” Su carrera profesional terminó con 534 partidos y 144 goles en 16 clubes de distintos países.
El ex delantero nunca se alejó completamente del fútbol
Aunque había decidido abandonar el fútbol profesional, Zárate continuó vinculado con el deporte. A fines de 2024 participó en la Copa Potrero organizada por Sergio Agüero y tuvo una actuación destacada para La Crema FC. En el debut marcó dos goles y fue una de las figuras del equipo, que posteriormente avanzó hasta consagrarse campeón. La final se disputó el 24 de noviembre y La Crema FC derrotó 2-0 a Villa La Ñata, quedándose con el título y un premio de 210.000 dólares.
También había surgido la posibilidad de que Zárate se incorporara al equipo senior de Vélez, aunque esa alternativa finalmente no llegó a concretarse. Ahora, su nuevo destino está en Haedo. El regreso no tiene como objetivo recuperar una carrera profesional ni iniciar un nuevo ciclo en el fútbol tradicional, sino representar al lugar que lo acompañó durante toda su vida.
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