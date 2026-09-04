Mauro Zárate vuelve al fútbol y eligió un lugar especial: "El barrio te vuelve a abrazar"

Fue una de las figuras del Clausura 2005 y posteriormente terminó como máximo artillero del Apertura 2006. Su rendimiento también le permitió integrar la Selección Argentina Sub 20 que conquistó el Mundial de Canadá 2007, bajo la conducción de Hugo Tocalli. En aquella competencia tuvo un papel destacado y marcó el gol de la final ante República Checa.

Mauro Zárate dejó el fútbol

Ese mismo año llegó el primer gran salto internacional de su carrera. Vélez concretó su venta al Al-Sadd de Qatar por 16 millones de dólares y Zárate comenzó un extenso recorrido por el exterior. Durante los siguientes años pasó por Lazio, Inter de Milán, West Ham, Queens Park Rangers, Fiorentina, Watford, Al-Nasr y nuevamente Vélez. En 2018 regresó al fútbol argentino y se incorporó a Boca, donde consiguió tres títulos y formó parte del plantel que disputó la recordada final de la Copa Libertadores frente a River.

Posteriormente tuvo experiencias en América Mineiro de Brasil y Platense, antes de cerrar su etapa como profesional en Danubio de Uruguay en 2023. En enero de 2025 anunció oficialmente su retiro mediante un mensaje publicado en Instagram: “El camino más lindo de mi vida llega a su fin.” Su carrera profesional terminó con 534 partidos y 144 goles en 16 clubes de distintos países.

El ex delantero nunca se alejó completamente del fútbol

Aunque había decidido abandonar el fútbol profesional, Zárate continuó vinculado con el deporte. A fines de 2024 participó en la Copa Potrero organizada por Sergio Agüero y tuvo una actuación destacada para La Crema FC. En el debut marcó dos goles y fue una de las figuras del equipo, que posteriormente avanzó hasta consagrarse campeón. La final se disputó el 24 de noviembre y La Crema FC derrotó 2-0 a Villa La Ñata, quedándose con el título y un premio de 210.000 dólares.

También había surgido la posibilidad de que Zárate se incorporara al equipo senior de Vélez, aunque esa alternativa finalmente no llegó a concretarse. Ahora, su nuevo destino está en Haedo. El regreso no tiene como objetivo recuperar una carrera profesional ni iniciar un nuevo ciclo en el fútbol tradicional, sino representar al lugar que lo acompañó durante toda su vida.