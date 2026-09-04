Franco Colapinto probó las mejoras de Alpine y tuvo un sólido viernes en Monza
El piloto argentino terminó entre los mejores del pelotón medio en las dos prácticas del GP de Italia y superó a Pierre Gasly y Paul Aron en ambas sesiones.
Franco Colapinto tuvo un comienzo alentador en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino estrenó las actualizaciones que Alpine llevó al circuito de Monza y cerró la primera jornada de actividad con buenas sensaciones, especialmente por el rendimiento que mostró frente a su compañero Pierre Gasly.
El argentino terminó noveno en la primera práctica y volvió a quedar por delante del francés en la segunda, donde estableció un tiempo de 1:23.619 que le permitió ubicarse undécimo. Gasly, que no había participado de la FP1 porque su lugar fue ocupado por Paul Aron, terminó decimocuarto en su regreso a la pista con un registro de 1:23.773.
Más allá de la posición definitiva, la jornada permitió obtener información importante sobre el funcionamiento del Alpine actualizado. Monza es un circuito particularmente exigente para los monoplazas por sus largas rectas y las fuertes frenadas, por lo que el comportamiento del auto en este escenario representa una referencia relevante para evaluar las modificaciones introducidas por la escudería.
Colapinto completó 19 vueltas durante la segunda sesión y terminó a 1.060 segundos del registro más rápido, marcado por George Russell. Sin embargo, su principal referencia no estuvo en la pelea por la punta, sino en la competencia directa con los equipos que habitualmente aparecen en la zona media de la clasificación.
Colapinto aprovechó las novedades: Alpine, en el pelotón medio
Durante la FP2, Colapinto consiguió avanzar posiciones cuando Alpine comenzó a utilizar los neumáticos blandos. En su primer intento con las gomas rojas, el argentino marcó 1:23.619 y llegó a colocarse quinto de manera provisoria. Ese registro fue especialmente interesante porque le permitió quedar cerca de varios rivales directos.
Arvid Lindblad, de Racing Bulls, terminó por delante, al igual que Ollie Bearman, de Haas, y Yuki Tsunoda, también integrante de Racing Bulls. En cambio, el argentino consiguió superar a los dos pilotos de Audi, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
La diferencia con Gasly también fue un dato positivo para Colapinto: el francés terminó 0.154 segundos por detrás del argentino en la segunda práctica, después de haber comenzado su actividad con un registro de 1:25.595 y haber ido mejorando progresivamente.
Una salida de pista no empañó el trabajo
La jornada también tuvo un pequeño sobresalto para Colapinto: el argentino protagonizó una salida de pista durante la segunda práctica, aunque pudo continuar con el programa previsto y completar la sesión sin que ese episodio alterara de manera significativa su desempeño general.
El equipo pudo recopilar información valiosa sobre las actualizaciones y ahora deberá analizar los datos obtenidos durante las dos primeras sesiones para definir la puesta a punto definitiva del monoplaza.
El resultado de la FP2 estuvo encabezado por Russell, quien estableció un tiempo de 1:22.559 para superar a Charles Leclerc por 0.120 segundos y a Kimi Antonelli por 0.141. Detrás de los pilotos que pelean habitualmente por las primeras posiciones apareció una zona media muy compacta, en la que pequeñas diferencias pueden provocar importantes cambios en la clasificación.
¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?
Viernes 4 de septiembre
- Práctica libre 1: 7.30
- Práctica libre 2: 11.00
Sábado 5 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera a 53 vueltas: 10.00
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