Franco Colapinto probó las mejoras de Alpine y tuvo un sólido viernes en Monza

Arvid Lindblad, de Racing Bulls, terminó por delante, al igual que Ollie Bearman, de Haas, y Yuki Tsunoda, también integrante de Racing Bulls. En cambio, el argentino consiguió superar a los dos pilotos de Audi, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

La diferencia con Gasly también fue un dato positivo para Colapinto: el francés terminó 0.154 segundos por detrás del argentino en la segunda práctica, después de haber comenzado su actividad con un registro de 1:25.595 y haber ido mejorando progresivamente.

¡¡NOVENO A 8 DÉCIMAS DE KIMI ANTONELLI!! ¡¡CON RÉCORD EN EL PRIMER SECTOR, HERMOSO COMO ESTÁ VOLANDO FRANCO COLAPINTO EN LA FP2 DE MONZA!!



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Una salida de pista no empañó el trabajo

La jornada también tuvo un pequeño sobresalto para Colapinto: el argentino protagonizó una salida de pista durante la segunda práctica, aunque pudo continuar con el programa previsto y completar la sesión sin que ese episodio alterara de manera significativa su desempeño general.

El equipo pudo recopilar información valiosa sobre las actualizaciones y ahora deberá analizar los datos obtenidos durante las dos primeras sesiones para definir la puesta a punto definitiva del monoplaza.

El resultado de la FP2 estuvo encabezado por Russell, quien estableció un tiempo de 1:22.559 para superar a Charles Leclerc por 0.120 segundos y a Kimi Antonelli por 0.141. Detrás de los pilotos que pelean habitualmente por las primeras posiciones apareció una zona media muy compacta, en la que pequeñas diferencias pueden provocar importantes cambios en la clasificación.

¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30

Práctica libre 2: 11.00

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 6 de septiembre