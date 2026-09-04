La importante baja de Gimnasia de Mendoza contra Boca: no jugará el goleador del torneo
Agustín Módica, máximo goleador del Lobo en el Torneo Clausura, quedó descartado por una molestia muscular y no estará en el duelo de este sábado.
Gimnasia de Mendoza recibió una noticia negativa en la antesala de uno de los partidos más importantes de su calendario: Agustín Módica no podrá enfrentar a Boca este sábado, luego de sufrir una lesión muscular durante la semana que lo dejó fuera de la convocatoria para el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.
El delantero venía siendo una de las grandes figuras del conjunto mendocino y su ausencia representa un golpe considerable para el equipo dirigido por Darío Franco. El compromiso ante el Xeneize se disputará desde las 16:30 en el Estadio Víctor Legrotaglie, donde el Lobo buscará sostener su destacado comienzo de campeonato.
Según pudo conocerse, el goleador arrastra un inconveniente muscular que le impide estar en condiciones para afrontar el partido. Por precaución y ante la importancia de la lesión, el cuerpo técnico decidió no incluirlo entre los futbolistas disponibles para recibir al conjunto de la Ribera. La baja adquiere todavía mayor relevancia al observar los números que consiguió el atacante durante el campeonato.
La situación del delantero será seguida de cerca por el cuerpo médico y técnico del club, especialmente pensando en los próximos compromisos. Por ahora, la prioridad pasa por evitar que la molestia se transforme en una lesión de mayor gravedad.
Los números de Agustín Módica en el Torneo Clausura
Gimnasia (M) convirtió 12 goles en sus primeras siete presentaciones y Módica fue responsable de ocho de ellos. Es decir, participó directamente en dos tercios de las conquistas del equipo mendocino. El delantero estuvo presente en las siete jornadas que disputó y logró convertir en cuatro encuentros diferentes.
Su primer festejo llegó frente a Central Córdoba, mientras que posteriormente marcó un doblete ante Unión. Contra Talleres volvió a aparecer con dos goles y además aportó una asistencia, mientras que su actuación más destacada hasta el momento fue frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, partido en el que convirtió tres veces.
Con ocho tantos acumulados, se transformó en una referencia permanente para el ataque del Lobo. Su capacidad para definir las ocasiones generadas y su peso dentro del área explican por qué su ausencia ante Boca obliga a Franco a modificar sus planes.
Gimnasia atraviesa además un buen momento colectivo. El equipo se encuentra segundo en la Zona A, solamente por detrás de Instituto, por lo que el encuentro frente al Xeneize tendrá importancia tanto por la jerarquía del rival como por la posibilidad de continuar en los primeros puestos.
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