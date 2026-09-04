La importante baja de Gimnasia de Mendoza contra Boca: no jugará el goleador del torneo

Su primer festejo llegó frente a Central Córdoba, mientras que posteriormente marcó un doblete ante Unión. Contra Talleres volvió a aparecer con dos goles y además aportó una asistencia, mientras que su actuación más destacada hasta el momento fue frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, partido en el que convirtió tres veces.

Con ocho tantos acumulados, se transformó en una referencia permanente para el ataque del Lobo. Su capacidad para definir las ocasiones generadas y su peso dentro del área explican por qué su ausencia ante Boca obliga a Franco a modificar sus planes.

Gimnasia atraviesa además un buen momento colectivo. El equipo se encuentra segundo en la Zona A, solamente por detrás de Instituto, por lo que el encuentro frente al Xeneize tendrá importancia tanto por la jerarquía del rival como por la posibilidad de continuar en los primeros puestos.