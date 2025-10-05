El "Rayo" Menseguez: de brillar en Europa a alejarse del fútbol por completo
Campeón con River y San Lorenzo, colgó los botines y se erradicó en la Costa Atlántica, donde lleva una vida tranquila. Los detalles en la nota.
Juan “Rayo” Menseguez dejó una marca por cada equipo en el que estuvo. En el fútbol argentino, por ejemplo, destacó en River y San Lorenzo, siendo campeón en ambos elencos bajo la conducción de Ramón Díaz. Además, su talento le abrió las puertas de Europa.
Aunque su paso por el viejo continente no alcanzó la trascendencia esperada, su estadía le permitió ganar experiencia. Tras el retiro, Menseguez optó por un camino distinto: priorizó la calma y la privacidad, motivo que lo impulsó a comenzar una nueva vida en la Costa Atlántica.
Juan Carlos Menseguez y su paso por el fútbol
Desde joven se hizo notar en torneos juveniles internacionales, donde su desempeño llamó la atención de River, club que lo incorporó a sus filas. Su talento también le permitió ganarse un lugar en la Selección Sub-17, siendo una de las grandes promesas del fútbol argentino.
El paso a Europa llegó de la mano del Wolfsburgo, en Alemania, aunque su estadía fue breve y no logró asentarse como había soñado. Pero fue en San Lorenzo donde Menseguez encontró su mejor versión: formó parte del equipo campeón de 2007, dejando una huella imborrable en el club de Boedo.
Más adelante, tuvo un corto período en el fútbol inglés con el West Bromwich Albion, antes de volver a Argentina en 2013 para vestir nuevamente la camiseta de River. Sus últimos años en la cancha lo vieron pasar por Argentinos Juniors y Aldosivi, hasta que decidió retirarse en 2016.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, el “Rayo” Menseguez probó suerte como entrenador, aunque no tuvo éxito. Buscando tranquilidad, se mudó a Miramar, donde hoy lleva una vida relajada y alejada de los flashes del fútbol.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario