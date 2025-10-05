El "Rayo" Menseguez: de brillar en Europa a alejarse del fútbol por completo

Más adelante, tuvo un corto período en el fútbol inglés con el West Bromwich Albion, antes de volver a Argentina en 2013 para vestir nuevamente la camiseta de River. Sus últimos años en la cancha lo vieron pasar por Argentinos Juniors y Aldosivi, hasta que decidió retirarse en 2016.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, el “Rayo” Menseguez probó suerte como entrenador, aunque no tuvo éxito. Buscando tranquilidad, se mudó a Miramar, donde hoy lleva una vida relajada y alejada de los flashes del fútbol.