El icónico mediocampista que transformó su posición antes de su retiro: de quién se trata

Josep Guardiola lo promovió al primer equipo del Barcelona, convirtiéndolo en eje del mediocampo y aliado imprescindible de Xavi, Iniesta y Messi. Entre 2008 y 2023 disputó 722 partidos, marcó 18 goles y dio 47 asistencias, además de protagonizar innumerables recuperaciones y pases decisivos que cambiaron el rumbo de encuentros clave.

Su gran nivel le valió la convocatoria de Vicente del Bosque a la selección española, con la que ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. A nivel clubes, Busi acumuló nueve LaLiga, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Actualmente, en Inter Miami, superó los 100 partidos y cerrará su carrera a fines de 2025. Su legado no solo radica en los títulos, sino en cómo redefinió la función del mediocampista central, demostrando que un cinco puede ser estratega, líder y motor del equipo, combinando eficiencia defensiva con control total del ritmo del partido y capacidad de influencia en cada fase del juego.