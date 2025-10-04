Ex promesa de Vélez, pasó por Europa y se retiró a los 32 años
Campeón con el "Fortín" y dueño de una elegancia única en la mitad de la cancha, este exjugador colgó los botines para seguir ligado al deporte. ¿De quién se trata?
El fútbol argentino, históricamente, fue semillero de talentos que marcaron huella tanto en los clubes locales como en el exterior. Entre esos jugadores, Franco Razzotti se destacó en Vélez y Europa, siendo pieza esencial por cada elenco que pasó.
Dueño de una elegancia única en la mitad de la cancha, Razzotti enfrentó lesiones que lo llevaron a retirarse antes de lo esperado. Hoy, cerca del aroma del verde césped, se encarga de formar jóvenes futbolistas, manteniéndose cercano al fútbol.
Franco Razzotti y su paso por el fútbol
Razzotti comenzó su carrera en la primera división de el "Fortín", aunque al principio le llevó tiempo adaptarse a la máxima categoría. Su verdadero salto se produjo en 2009, cuando Ricardo Gareca confió en él y lo convirtió en un jugador clave del equipo, ganándose un lugar de referencia dentro del plantel.
En su paso por Liniers, Razzotti ganó el Torneo Clausura y jugó un papel determinante en la Copa Libertadores 2011, cuando Vélez estuvo muy cerca de alcanzar la final.
Pero su carrera dio un giro en 2013 al sumarse a Independiente, que entonces jugaba en la Primera B Nacional. No obstante, su paso por el cuadro de Avellaneda fue breve, ya que buscó nuevos desafíos en México y Europa. Las lesiones fueron un obstáculo recurrente en su carrera, motivo por el cual, a los 32 años, decidió colgar los botines.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Razzotti se volcó a formar jóvenes talentos, lo que le permite estar cerca del deporte y acompañar a los más chicos con consejos y experiencias vividas. Al mismo tiempo, sigue activo jugando en el plantel senior de Vélez.
