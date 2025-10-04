Ex promesa de Vélez, pasó por Europa y se retiró a los 32 años

Pero su carrera dio un giro en 2013 al sumarse a Independiente, que entonces jugaba en la Primera B Nacional. No obstante, su paso por el cuadro de Avellaneda fue breve, ya que buscó nuevos desafíos en México y Europa. Las lesiones fueron un obstáculo recurrente en su carrera, motivo por el cual, a los 32 años, decidió colgar los botines.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Razzotti se volcó a formar jóvenes talentos, lo que le permite estar cerca del deporte y acompañar a los más chicos con consejos y experiencias vividas. Al mismo tiempo, sigue activo jugando en el plantel senior de Vélez.