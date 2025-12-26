El Real Madrid rompe el molde: se filtró una camiseta inédita con detalles en verde y rosa
Aparecieron las primeras imágenes del posible diseño titular para la temporada 2026/27, con una combinación de colores nunca antes utilizada en la indumentaria principal.
Aunque la temporada europea aún está en pleno desarrollo, el Real Madrid de España volvió a ser protagonista fuera de la cancha por un motivo que suele generar pasiones: su indumentaria. En las últimas horas, sitios especializados en camisetas filtraron imágenes de lo que sería el primer diseño de la casaca titular del Merengue para la temporada 2026/27, una propuesta que rompe con la estética histórica del club y ya provoca un intenso debate entre los hinchas.
El diseño que circula presenta una combinación inédita para una camiseta principal. Según las imágenes difundidas, el cuello, el logo de Adidas y las publicidades de Emirates y HP aparecen en color verde, mientras que las tradicionales tres tiras de la marca alemana sobre las mangas serían de tono rosa. A eso se suma una franja verde en el cierre de las mangas, que refuerza una identidad visual llamativa y muy alejada del clasicismo que suele caracterizar al club.
Si bien el blanco sigue siendo el color predominante, la incorporación de estos tonos representa una novedad absoluta en la camiseta titular. El verde, por ejemplo, nunca fue utilizado en esa condición, aunque sí tuvo presencia en una indumentaria alternativa durante la temporada 2012/13. El rosa, en cambio, ya apareció en otras ocasiones en equipaciones suplentes, pero nunca combinado con otro color en la casaca principal, como sucedería en esta versión filtrada.
Desde el entorno del club aclaran que se trata de un modelo preliminar y que no necesariamente será idéntico al producto final que llegue a las tiendas. Habitualmente, estos diseños sufren ajustes en detalles, tonos y terminaciones antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, la filtración fue suficiente para encender la discusión en redes sociales, donde las opiniones se dividieron rápidamente.
Por un lado, están quienes celebran la apuesta por una imagen renovada y audaz, entendiendo que el Real Madrid también busca expandir su marca global y captar nuevos públicos con propuestas visuales innovadoras. Del otro, aparecen los hinchas más tradicionales, que prefieren una estética más sobria y fiel a la historia del club más ganador de Europa, y que miran con recelo cualquier desviación del modelo clásico.
No es la primera vez que una camiseta del Real Madrid genera polémica antes de salir oficialmente al mercado, pero la combinación verde y rosa eleva el impacto a otro nivel. A falta de confirmación oficial, la filtración ya logró su cometido: poner al club en el centro de la conversación y demostrar que, incluso lejos del césped, el Merengue sigue marcando agenda.
