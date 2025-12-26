El Real Madrid rompe el molde: se filtró una camiseta inédita con detalles en verde y rosa

El diseño que circula presenta una combinación inédita para una camiseta principal. Según las imágenes difundidas, el cuello, el logo de Adidas y las publicidades de Emirates y HP aparecen en color verde, mientras que las tradicionales tres tiras de la marca alemana sobre las mangas serían de tono rosa. A eso se suma una franja verde en el cierre de las mangas, que refuerza una identidad visual llamativa y muy alejada del clasicismo que suele caracterizar al club.