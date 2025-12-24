Endrick fue presentado como refuerzo del Lyon: el dorsal cargado de historia que eligió

endrick 1

La salida del Real Madrid responde a una necesidad deportiva clara. Endrick busca sumar minutos y recuperar ritmo competitivo para volver a estar en la consideración de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En la temporada 2024/25, disputó 37 partidos, acumuló 848 minutos y convirtió siete goles, cinco de ellos en la Copa del Rey.

Sin embargo, en la actual 2025/26 apenas sumó 100 minutos en tres encuentros oficiales y no logró marcar goles, evidenciando que no encajaba plenamente en los planes de Xabi Alonso para esta etapa. En Lyon, con un nuevo entorno y un dorsal histórico en la espalda, Endrick intentará dar el golpe y relanzar su carrera en el fútbol europeo.