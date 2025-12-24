Endrick fue presentado como refuerzo del Lyon: el dorsal cargado de historia que eligió
El joven brasileño llega a préstamo desde el Real Madrid y optó por un número emblemático que remite a uno de sus grandes ídolos.
El Olympique de Lyon dio uno de los golpes más resonantes del mercado invernal europeo al concretar la llegada de Endrick, quien arribó a Francia a préstamo desde el Real Madrid. Apenas instalado en su nuevo destino, el delantero brasileño fue presentado oficialmente y llamó la atención por la elección de un dorsal con un fuerte valor simbólico dentro de la historia del club.
A través de sus redes sociales, la institución francesa celebró la incorporación del ex Palmeiras con un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Este año la Navidad cae en 23 de diciembre”, publicaron junto a las imágenes de Endrick luciendo la camiseta número 9 del Lyon. La frase, cargada de marketing, acompañó la primera aparición pública del futbolista con los colores de su nuevo equipo.
La elección del dorsal no fue casual. Endrick decidió portar el mismo número que utilizó Karim Benzema durante su exitoso paso por el club francés, una referencia que el propio brasileño ya había mencionado tiempo atrás. “Soy un 9 con alma de 10. Me encantaba ver videos de Benzema en el Lyon”, había confesado en 2023, dejando en claro la influencia que tuvo el delantero francés en su formación.
Ahora, con apenas 19 años, Endrick intentará recorrer un camino similar en un contexto diferente, buscando continuidad y protagonismo. El acuerdo entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon contempla una cesión paga: el club francés desembolsará hasta un millón de euros, monto equivalente a aproximadamente la mitad del salario del jugador durante los próximos seis meses.
El brasileño se incorporará formalmente al plantel el 29 de diciembre y quedará bajo la conducción del entrenador portugués Paulo Fonseca. El Lyon atraviesa un buen presente en la Ligue 1, donde se ubica en la quinta posición, y confía en que Endrick pueda potenciar el frente de ataque en la segunda parte de la temporada.
La salida del Real Madrid responde a una necesidad deportiva clara. Endrick busca sumar minutos y recuperar ritmo competitivo para volver a estar en la consideración de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En la temporada 2024/25, disputó 37 partidos, acumuló 848 minutos y convirtió siete goles, cinco de ellos en la Copa del Rey.
Sin embargo, en la actual 2025/26 apenas sumó 100 minutos en tres encuentros oficiales y no logró marcar goles, evidenciando que no encajaba plenamente en los planes de Xabi Alonso para esta etapa. En Lyon, con un nuevo entorno y un dorsal histórico en la espalda, Endrick intentará dar el golpe y relanzar su carrera en el fútbol europeo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario