El inesperado problema que Franco Mastantuono le genera al Real Madrid en la Copa del Rey
La titularidad del argentino ante Talavera limita a Xabi Alonso y reduce la cantidad de canteranos que el Real Madrid puede usar en la Copa del Rey.
Este miércoles, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid visitará a Talavera, uno de los equipos de peor presente en la tercera división de España. El encuentro aparece como una buena oportunidad para que el cuerpo técnico rote nombres y les dé minutos a varios juveniles.
En ese contexto, Xabi Alonso decidió devolverle la titularidad a Franco Mastantuono, quien volverá a sumar minutos desde el arranque después de mucho tiempo. Sin embargo, su presencia en el equipo le genera al entrenador un problema inesperado de cara a la conformación del once inicial.
El límite reglamentario que complica a Xabi Alonso
Como es habitual ante rivales de menor categoría, el Real Madrid suele aprovechar la Copa del Rey para probar a varios futbolistas surgidos de las inferiores. No obstante, la inclusión de Mastantuono reduce esa posibilidad de manera significativa.
El argentino está inscripto como jugador del Real Madrid Castilla, motivo por el cual utiliza el dorsal 30. Esta condición, permitida por su corta edad, hace que el reglamento solo habilite la presencia de tres futbolistas del filial como titulares en este tipo de compromisos. De esta manera, con Mastantuono ocupando uno de esos lugares, Xabi Alonso solo podrá incluir a otros dos canteranos desde el inicio, a pesar de que la lista de convocados contará con varios juveniles.
Con varios titulares reservados para el descanso, como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois y Fede Valverde, el plantel contará con una fuerte presencia de jóvenes. Entre los nombres que integrarán la delegación aparecen Fran González, David Jiménez, Valde, Joan, Cestero y Thiago Pitarch, aunque solo tres podrán ser titulares.
En ese escenario, el Real Madrid podría formar con Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Cestero, Ceballos, Thiago Pitarch; Mastantuono; Endrick y Gonzalo García.
Franco Mastantuono vuelve a ser titular tras la lesión
Luego de un inicio de temporada con bastante continuidad tras su arribo desde River, una lesión obligó a Franco Mastantuono a frenar y perder terreno en la competencia interna. Esa situación lo marginó de varios encuentros importantes.
La última vez que fue titular ocurrió el 1 de noviembre, en la goleada 4-0 frente al Valencia. Desde entonces, se perdió 5 partidos de LaLiga, entre ausencias y suplencias, y otros 3 de la Champions League. El pasado domingo, en tanto, ingresó sobre el final en el triunfo 2-1 ante Alavés y ahora tendrá una nueva oportunidad desde el arranque.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario