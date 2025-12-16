El inesperado problema que Franco Mastantuono le genera al Real Madrid en la Copa del Rey

En ese escenario, el Real Madrid podría formar con Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Cestero, Ceballos, Thiago Pitarch; Mastantuono; Endrick y Gonzalo García.

Franco Mastantuono vuelve a ser titular tras la lesión

Luego de un inicio de temporada con bastante continuidad tras su arribo desde River, una lesión obligó a Franco Mastantuono a frenar y perder terreno en la competencia interna. Esa situación lo marginó de varios encuentros importantes.

La última vez que fue titular ocurrió el 1 de noviembre, en la goleada 4-0 frente al Valencia. Desde entonces, se perdió 5 partidos de LaLiga, entre ausencias y suplencias, y otros 3 de la Champions League. El pasado domingo, en tanto, ingresó sobre el final en el triunfo 2-1 ante Alavés y ahora tendrá una nueva oportunidad desde el arranque.