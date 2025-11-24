El récord histórico que alcanzó Miguel Merentiel en Boca tras su doblete a Talleres

Boca vivió una noche vibrante en La Bombonera y consiguió un triunfo determinante por 2-0 ante Talleres, que le permitió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. La figura de la jornada fue Miguel Merentiel, quien firmó un doblete que no solo definió el partido, sino que también lo colocó en un lugar destacado de la historia del club al alcanzar los 50 goles con la camiseta azul y oro.