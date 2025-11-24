El récord histórico que alcanzó Miguel Merentiel en Boca tras su doblete a Talleres
El delantero llegó a los 50 goles con la camiseta xeneize tras convertir dos veces en una noche clave en La Bombonera para acceder a los cuartos de final del Torneo Clausura.
Boca vivió una noche vibrante en La Bombonera y consiguió un triunfo determinante por 2-0 ante Talleres, que le permitió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. La figura de la jornada fue Miguel Merentiel, quien firmó un doblete que no solo definió el partido, sino que también lo colocó en un lugar destacado de la historia del club al alcanzar los 50 goles con la camiseta azul y oro.
La actuación del uruguayo llegó en un momento en el que el equipo necesitaba claridad ofensiva, justo cuando el conjunto cordobés comenzaba a inquietar con sus ataques. La primera emoción llegó a partir de una pelota parada ejecutada por Leandro Paredes, cuyo envío preciso encontró a Lautaro Di Lollo dentro del área.
El juvenil ganó de arriba, metió un cabezazo que superó a Guido Herrera y estrelló la pelota primero en el travesaño y luego en el poste. El rebote quedó a centímetros de la línea y allí apareció Merentiel para empujarla con determinación, desatando el festejo de todo el estadio. El propio Di Lollo, creyendo que el gol había sido suyo, besó el escudo en medio de la alegría general.
El tanto, sumado al penal atajado por Agustín Marchesín en el cierre del primer tiempo, revitalizó a Boca para salir con energía renovada al complemento. Y la recompensa llegó muy rápido: apenas 18 segundos después del inicio, Lautaro Blanco desbordó por izquierda y envió un centro pasado que atravesó toda el área. Como un cazador dentro del rectángulo rival, Merentiel apareció por detrás de todos y definió con potencia para sellar el 2-0 parcial que sería definitivo.
El doblete permitió que el delantero alcanzara los 50 gritos desde su llegada al club, igualando la marca de Marcelo Delgado y posicionándose en el puesto 27 entre los máximos artilleros históricos de Boca. Al ser reemplazado, recibió una ovación de pie por parte de los hinchas, que reconocieron tanto su presente goleador como su entrega constante. La victoria, además, dejó al equipo con confianza renovada para lo que resta del torneo.
El posteo del club por el récord que alcanzó Miguel Merentiel
Los goles de la "Bestia" y la clasificación de Boca a cuartos de final
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario