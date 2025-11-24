Marco Antonio Solís vio a Boca y fue homenajeado por Riquelme: "Usted es el ídolo de mi mamá"
El legendario músico mexicano fue recibido por el presidente del Xeneize y obtuvo la emblemática camiseta número 10, en un gesto que unió fútbol y música.
Boca protagonizó un momento inesperado tras la victoria ante Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 que combinó la pasión por el fútbol con el reconocimiento a uno de los artistas más influyentes de la música latina: Marco Antonio Solís, “El Buki”, visitó La Bombonera y recibió un homenaje que incluyó la icónica camiseta número 10.
La presencia del cantante generó un clima de celebración en el club, que lo recibió como si se tratara de una figura propia del mundo deportivo. El encargado de recibirlo fue Juan Román Riquelme, histórico ídolo xeneize y actual dirigente. Según relataron desde el club, ambos compartieron una charla distendida antes del momento central del encuentro, en el que ídolo le entregó la camiseta.
“Usted es el ídolo de mi mamá, va a todos los shows, en verdad, se sabe cada canción como va y luego las canta, muchísimas gracias por alegrarle la vida”, expresó el exfutbolista, emocionando al artista con sus palabras. El gesto tomó una dimensión aún mayor por tratarse de la casaca que alguna vez llevó Diego Armando Maradona, símbolo absoluto del club y del fútbol argentino.
El Buki no solo fue distinguido públicamente, sino que además recibió la promesa de que le enviarán más camisetas para sus familiares, un detalle que Riquelme destacó durante su encuentro con el músico mexicano. Ambos posaron para las fotos y compartieron sonrisas ante los presentes.
La visita coincidió con un buen momento deportivo para el Xeneize, que ese logró un triunfo por 2-0 frente a los cordobeses, algo que el propio Solís celebró desde las tribunas. Su presencia en el estadio fue grabada por numerosos hinchas, sorprendidos por ver a una figura tan reconocida del ámbito musical participar de una ceremonia tan ligada a la identidad boquense.
La jornada dejó imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios, reforzando el carácter internacional de Boca y el impacto que tiene la Bombonera como espacio simbólico. Para El Buki, el gesto representó un reconocimiento inesperado en un territorio donde el fútbol ocupa un lugar central. Para Boca, una nueva estrella como Dua Lipa, Noel Gallagher y Johnny Depp que volvió a desfilar por el estadio Alberto J. Armando.
