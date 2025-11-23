El penal que atajó Agustín Marchesín, clave en el triunfo de Boca ante Talleres

Boca le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba en La Bombonera con un doblete de Miguel Merentiel y avanzó a los cuartos del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Claudio Úbeda controló el partido y ahora enfrentará a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Vélez como visitante en un duelo muy disputado.