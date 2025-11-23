El penal que atajó Agustín Marchesín, clave en el triunfo de Boca ante Talleres
En la última pelota del primer tiempo el arquero desvió el remate del futbolista del equipo cordobés, para que el "Xeneize" siguiera arriba en el marcador.
Boca le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba en La Bombonera con un doblete de Miguel Merentiel y avanzó a los cuartos del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Claudio Úbeda controló el partido y ahora enfrentará a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Vélez como visitante en un duelo muy disputado.
El arquero Agustín Marchesín fue clave en el desarrollo del partido, ya que con el triunfo parcial 1-0 del "Xeneize", contuvo un penal para que la visita no igualara las acciones.
Mateo Cáceres tuvo el empate en el cierre de la primera mitad tras una insólita mano del Changuito Zeballos, pero el arquero local adivinó el palo y contuvo el disparo.
El penal que atajó Agustín Marchesín para que Boca le siga ganando a Talleres por el Torneo Clausura
Formaciones del duelo
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.
