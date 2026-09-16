El récord histórico de River que Leonardo Ponzio puede alcanzar ante Huracán

Leonardo Ponzio, la marca histórica en River y el cruce ante Huracán

En lo que va del siglo XXI, tan solo dos directores técnicos pudieron empezar su gestión con un pleno de cuatro victorias seguidas. El antecedente más cercano lo firmó Eduardo Coudet durante su desembarco en la institución, cuando venció de forma consecutiva a Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano. Por su parte, Ramón Díaz firmó una racha idéntica entre fines de 2012 y principios de 2013, derrotando a San Martín de San Juan, Belgrano, Estudiantes de La Plata y Tigre.