El récord histórico de River que Leonardo Ponzio puede alcanzar ante Huracán
El León inició su etapa con tres victorias consecutivas y, en caso de superar al Globo en el Monumental, se meterá en una selecta lista de técnicos que solo integran seis nombres en Núñez.
El arranque del ciclo de Leonardo Ponzio en el banco de River superó las expectativas iniciales. Luego del golpe que significó la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador asumió de manera interina y encadenó tres alegrías al hilo frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.
Ahora, con el objetivo de acomodarse entre los primeros ocho del torneo y meterse en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027, el León afrontará un compromiso clave ante Huracán en Núñez. Si consigue sumar de a tres este sábado ante el conjunto de Parque Patricios, Ponzio logrará una marca que va mucho más allá de la coyuntura del campeonato.
Con cuatro triunfos en sus primeros cuatro partidos dirigidos, ingresará a un selecto grupo de estrategas que consiguieron semejante efectividad en los 125 años de historia de la institución, algo que no pudieron lograr nombres de la talla de Marcelo Gallardo en ninguno de sus dos ciclos en el club.
Leonardo Ponzio, la marca histórica en River y el cruce ante Huracán
En lo que va del siglo XXI, tan solo dos directores técnicos pudieron empezar su gestión con un pleno de cuatro victorias seguidas. El antecedente más cercano lo firmó Eduardo Coudet durante su desembarco en la institución, cuando venció de forma consecutiva a Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano. Por su parte, Ramón Díaz firmó una racha idéntica entre fines de 2012 y principios de 2013, derrotando a San Martín de San Juan, Belgrano, Estudiantes de La Plata y Tigre.
Para encontrar otros entrenadores que hayan alcanzado o superado esta cifra hay que viajar directo al siglo pasado. Juan Eulogio Urriolabeitía lo concretó en 1972 con una seguidilla repleta de festejos —incluyendo un 5-4 a Boca—, mientras que el brasileño Didí lo firmó en 1970. Más atrás en el tiempo aparecen Arnoldo Watson Hutton en 1934 (cinco triunfos al hilo) y el récord absoluto de José María Minella, quien en su segundo ciclo en 1963 arrancó con seis alegrías consecutivas.
El compromiso del fin de semana no solo representa la chance de seguir prendido en la lucha del certamen local, sino también la oportunidad perfecta para que Ponzio ponga su nombre en una nómina de privilegio en la historia moderna del Millonario.
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