Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: cuentas, tabla y fixture
Con Leonardo Ponzio al frente del equipo y una seguidilla triunfal, el Millonario acortó distancias en la tabla anual y sueña con el pasaje al máximo certamen continental.
River atraviesa un momento de notable recuperación futbolística. Desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco de suplentes, el elenco de Núñez hilvanó tres victorias consecutivas frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, un envión que lo reposicionó con fuerza en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual.
A falta de siete jornadas para la finalización de la etapa regular del Torneo Clausura, el Millonario acumula 42 puntos en la sexta ubicación de la nómina acumulada. El margen con respecto a Vélez, el último equipo que por el momento se asegura el boleto al repechaje del certamen continental, es de apenas tres unidades.
Para alcanzar el objetivo sin depender de terceros —tomando como referencia la campaña previa, en la que el tercer ubicado cosechó 57 unidades—, los dirigidos por Ponzio precisan obtener 15 de los 21 puntos en juego, una meta equivalente a lograr cinco victorias o cosechar cuatro triunfos y tres empates.
¿Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027?
El horizonte se presenta prometedor. Si bien mantiene por delante en la tabla general a rivales directos como Boca (44) y Rosario Central (43), el fixture ofrece cruces ante adversarios ubicados en la zona media y baja de las posiciones. Asimismo, el plato fuerte tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, cuando visite La Bombonera para disputar el Superclásico, choque decisivo que le otorgará la chance directa de sobrepasar a su eterno rival en el tramo final.
Otro factor favorable es la eventual liberación de cupos. En caso de que alguno de los tres integradores del podio de la anual se consagre en el Clausura o en la Copa Argentina, el beneficio correrá la lista hacia abajo y habilitará al cuarto ubicado a disputar la fase previa del certamen sudamericano.
En paralelo, al Millonario le queda la opción del título en el certamen local. Con las tres alegrías en fila, escaló en la Zona B hasta los 13 puntos para posicionarse en puestos de playoffs por primera vez en nueve fechas. La cima del grupo está a solo cinco unidades y pertenece a Argentinos Juniors, por lo que la consagración en la final del torneo representa la otra vía de acceso directo.
¿Qué le queda a River hasta el final de la fase regular del Torneo Clausura?
- Fecha 10 | Sábado 19/09 a las 19.00 | Huracán (L)
- Fecha 11 | Miércoles 07/10 a las 19.30 | Sarmiento (V)
- Fecha 12 | Fin de semana del 11/10 | Estudiantes de Río Cuarto (L)
- Fecha 13 | Fin de semana del 18/10 | Belgrano (V)
- Fecha 14 | Fin de semana del 25/10 | Racing (L)
- Fecha 15 | Fin de semana del 01/11 | Boca (V)
- Fecha 16 | Fin de semana del 08/11 | Aldosivi (V)
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