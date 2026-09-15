Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: cuentas, tabla y fixture

En paralelo, al Millonario le queda la opción del título en el certamen local. Con las tres alegrías en fila, escaló en la Zona B hasta los 13 puntos para posicionarse en puestos de playoffs por primera vez en nueve fechas. La cima del grupo está a solo cinco unidades y pertenece a Argentinos Juniors, por lo que la consagración en la final del torneo representa la otra vía de acceso directo.

¿Qué le queda a River hasta el final de la fase regular del Torneo Clausura?