Emanuel Mammana recibió el alta médica: comenzó una nueva etapa de su recuperación

¿Cómo se produjo la grave lesión?

El defensor sufrió el traumatismo el viernes 11 de septiembre, durante el segundo tiempo del encuentro entre Vélez y Newell’s. La acción ocurrió cuando Tomás Marchiori salió a despejar con los puños un centro enviado por Facundo Guch. En el intento por rechazar la pelota, el arquero impactó involuntariamente contra su compañero cerca del área. Mammana cayó inmediatamente al césped y manifestó fuertes signos de dolor.

El cuerpo médico ingresó rápidamente para asistirlo y, luego de evaluar la situación, se determinó su traslado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario. Los estudios realizados allí detectaron un traumatismo de hemitórax derecho, fracturas en varias costillas y un neumotórax. La lesión comprometió su capacidad respiratoria y requirió una intervención médica inmediata.

Aunque Vélez todavía no estableció una fecha oficial para el regreso a los entrenamientos, el plazo estimado para su recuperación deportiva se encuentra entre dos y tres meses. Esto significa que el defensor quedaría fuera de competencia durante lo que resta de 2026 y deberá atravesar un proceso progresivo antes de volver a las canchas.