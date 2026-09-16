Emanuel Mammana recibió el alta médica: comenzó una nueva etapa de su recuperación
El defensor de Vélez dejó la clínica luego de permanecer cinco días internado tras sufrir fracturas en las costillas y un neumotórax durante el partido ante Newell’s.
Emanuel Mammana recibió el alta médica este miércoles y dejó atrás una de las etapas más delicadas de su recuperación. El defensor de Vélez había sido internado de urgencia luego de sufrir una fuerte lesión durante el empate frente a Newell’s, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.
El futbolista de 30 años permaneció cinco días bajo atención médica, primero en Rosario y luego en Buenos Aires. Tras una evolución favorable, los profesionales decidieron retirarle el tubo de tórax y permitirle continuar su recuperación fuera de la clínica.
El parte médico de Vélez sobre Emanuel Mammana
Vélez comunicó la actualización sobre el estado de Mammana a través de sus canales oficiales. El club informó que el jugador abandonó el centro médico durante la mañana y que deberá continuar con controles y reposo deportivo: “Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica. El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos”.
De esta manera, Mammana todavía no tiene una fecha definida para volver a trabajar junto al plantel profesional. La prioridad estará puesta en completar la recuperación de las lesiones sufridas y evitar cualquier complicación.
Vélez también aprovechó el parte para agradecer al personal médico que atendió al futbolista durante su internación: “Desde Vélez queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al Sanatorio de la Mujer de Rosario, a sus médicos y a todo el personal que atendió y acompañó a Emanuel Mammana durante estos días. Por el profesionalismo, la dedicación y, sobre todo, la calidad humana demostrada en un momento tan delicado. A todos ellos, nuestro enorme reconocimiento”.
¿Cómo se produjo la grave lesión?
El defensor sufrió el traumatismo el viernes 11 de septiembre, durante el segundo tiempo del encuentro entre Vélez y Newell’s. La acción ocurrió cuando Tomás Marchiori salió a despejar con los puños un centro enviado por Facundo Guch. En el intento por rechazar la pelota, el arquero impactó involuntariamente contra su compañero cerca del área. Mammana cayó inmediatamente al césped y manifestó fuertes signos de dolor.
El cuerpo médico ingresó rápidamente para asistirlo y, luego de evaluar la situación, se determinó su traslado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario. Los estudios realizados allí detectaron un traumatismo de hemitórax derecho, fracturas en varias costillas y un neumotórax. La lesión comprometió su capacidad respiratoria y requirió una intervención médica inmediata.
Aunque Vélez todavía no estableció una fecha oficial para el regreso a los entrenamientos, el plazo estimado para su recuperación deportiva se encuentra entre dos y tres meses. Esto significa que el defensor quedaría fuera de competencia durante lo que resta de 2026 y deberá atravesar un proceso progresivo antes de volver a las canchas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario