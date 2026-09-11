VIDEO: hinchas de River ovacionaron a Leonardo Ponzio en su llegada a Tucumán

Cabe señalar que el afecto incondicional de los hinchas hacia Ponzio no es casualidad, sino que responde a pilares muy concretos de su historia en Núñez: regresó en 2012 sacrificando su contrato en España para jugar en la B Nacional y devolver a River a Primera División, en primer lugar.

Foto: @RiverPlate

Con 17 títulos conquistados, comparte junto a Jonatan Maidana el récord como el futbolista más ganador en la historia de la institución. Y, en un contexto convulsionado por el golpe en la copa continental, no es extraño que la presencia de Ponzio en el banco actúe como un escudo protector y un factor de unión para la gente.

Aunque la comisión directiva continúa analizando distintas alternativas de peso para el proyecto 2027 (como Ramón Díaz, Hernán Crespo, Gabriel Milito o Pablo Aimar), el interinato de Ponzio reavivó una llama de afecto mutuo que nunca llegó a apagarse del todo, demostrando que en los momentos difíciles, River siempre recurre a sus símbolos.