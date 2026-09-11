VIDEO: hinchas de River ovacionaron a Leonardo Ponzio en su llegada a Tucumán
En poco tiempo, quien ya era ídolo como jugador logró meterse en el bolsillo a la hinchada en su rol como DT. Este sábado, el Millo visita a Atlético Tucumán.
Este sábado a las 17:30, River visita a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro por la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports, con Andrés Gariano como árbitro principal y Silvio Trucco en la supervisión del VAR.
Lo cierto es que, tras dos partidos consecutivos con victoria, la hinchada del Millo no hace más que ilusionarse con su nuevo entrenador, al momento, interino: Leonardo Ponzio. Y la demostración de ello fue la ovación que recibió el ídolo del club en su llegada a Tucumán para el duelo de este sábado.
VIDEO: hinchas de River ovacionaron a Leo Ponzio en su llegada a Tucumán
El momento que atraviesa Leo Ponzio en River
El idilio entre el hincha de River y Leonardo Ponzio es una historia de amor con varias etapas, pero que siempre converge en el mismo punto: la lealtad y el sentido de pertenencia. Tras la salida de Eduardo Coudet a fines de agosto de 2026 luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo apeló a una figura que no genera dudas ni divisiones en las tribunas para calmar las aguas y tomar el mando del plantel profesional.
Desde su retiro en 2021, el "León" venía desempeñándose como integrante de la Secretaría Técnica y coordinador del club. Aunque estaba cómodo en la estructura institucional, aceptó dar el salto a la línea de cal cuando el equipo más lo necesitaba.
Acompañado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi, Ponzio asumió de forma interina con el objetivo de encarrilar el rumbo en el Torneo Clausura. Su debut al frente de la conducción técnica ratificó la mística: una trabajada victoria por 3-2 frente a Banfield, donde el hincha volvió a ovacionar su nombre.
Cabe señalar que el afecto incondicional de los hinchas hacia Ponzio no es casualidad, sino que responde a pilares muy concretos de su historia en Núñez: regresó en 2012 sacrificando su contrato en España para jugar en la B Nacional y devolver a River a Primera División, en primer lugar.
Con 17 títulos conquistados, comparte junto a Jonatan Maidana el récord como el futbolista más ganador en la historia de la institución. Y, en un contexto convulsionado por el golpe en la copa continental, no es extraño que la presencia de Ponzio en el banco actúe como un escudo protector y un factor de unión para la gente.
Aunque la comisión directiva continúa analizando distintas alternativas de peso para el proyecto 2027 (como Ramón Díaz, Hernán Crespo, Gabriel Milito o Pablo Aimar), el interinato de Ponzio reavivó una llama de afecto mutuo que nunca llegó a apagarse del todo, demostrando que en los momentos difíciles, River siempre recurre a sus símbolos.
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