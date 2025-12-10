El recuerdo que vuelve: Codesal reabrió viejas heridas sobre la final de Italia 1990
El exárbitro uruguayo naturalizado mexicano sorprendió al revelar que consideró expulsar a Diego Maradona antes del inicio del partido decisivo ante Alemania.
A más de tres décadas de aquella definición cargada de polémica en el estadio Olímpico de Roma, la figura de Edgardo Codesal vuelve a instalarse en el centro del debate futbolero. El árbitro recordado por sancionar el penal que le permitió a Alemania vencer a Argentina en la final del Mundial de Italia 1990 reflotó en una entrevista una situación hasta ahora desconocida: la posibilidad concreta de haber expulsado a Diego Armando Maradona antes incluso de que la pelota comenzara a rodar.
Sus declaraciones reavivaron la memoria de un encuentro que los hinchas argentinos mantienen grabado como uno de los más controvertidos de la historia. En diálogo con Tenfield, Codesal relató que el comportamiento de Maradona durante los himnos nacionales lo llevó a analizar una decisión extrema: "Yo a Diego tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico", aseguró.
Luego profundizó sobre las razones que lo llevaron a contemplar esa posibilidad: "Imaginate antes de empezar una final del Mundo decirle a la estrella máxima del mundo 'Señor, usted no puede jugar'. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tú como árbitro te das cuenta...", describió, dejando entrever que el exabrupto de Diego no pasó desapercibido.
Aquel momento está vinculado con la recordada escena en la que Maradona reacciona furioso ante los abucheos al himno argentino, un gesto de orgullo que todavía resuena en la memoria colectiva. La hostilidad del público italiano tenía raíces profundas: la eliminación de la Azzurra en semifinales, las declaraciones previas del capitán argentino y la histórica tensión entre el norte y el sur del país.
La figura de Diego, ídolo absoluto del Napoli, había polarizado los ánimos y el clima previo a la final ya estaba cargado de tensiones. Codesal también explicó por qué finalmente decidió no aplicar la sanción: entendió que la magnitud del evento y la responsabilidad de su rol requerían mesura. "Ahora, te ubicás: final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa", reflexionó.
Su testimonio vuelve a abrir una herida futbolística que sigue generando discusiones, especialmente al recordar el penal que definió aquel 1-0 que todavía duele en la historia de la Albiceleste. El paso del tiempo no parece mitigar la controversia, y cada nueva revelación vuelve a encender el recuerdo de aquella noche en Roma que marcó para siempre al fútbol argentino.
