Luis Suárez elogió a Lionel Messi tras su doblete en la MLS: "Es admirable"

Luis Suárez le amargó el debut a Robert Lewandoski en la MLS

La jornada también tuvo otro atractivo: el debut de Robert Lewandowski en la MLS. El delantero polaco fue titular en Chicago Fire y disputó 62 minutos en su estreno, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo en una noche que terminó teniendo a Suárez como principal protagonista.

Con este triunfo, Inter Miami se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este y espera por el regreso de Messi, quien podría reincorporarse para el compromiso del próximo fin de semana ante Montreal.