Luis Suárez elogió a Lionel Messi tras su doblete en la MLS: "Es admirable"
El delantero uruguayo fue la gran figura en el triunfo de Inter Miami ante Chicago Fire y aprovechó para destacar el esfuerzo del capitán argentino en el Mundial 2026.
Luis Suárez volvió a demostrar que la edad es apenas un número. A sus 39 años, el delantero uruguayo marcó un doblete en la victoria de Inter Miami por 3-2 frente a Chicago Fire y, una vez finalizado el encuentro, se deshizo en elogios hacia Lionel Messi, ausente por descanso luego de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina.
El encuentro, correspondiente a la fecha 16 de la Major League Soccer, marcó el regreso de la competencia tras el parate por la Copa del Mundo. Sin Messi ni Rodrigo De Paul, ambos licenciados por el cuerpo técnico, Suárez asumió el liderazgo ofensivo del equipo y fue determinante para que las Garzas se quedaran con los tres puntos.
El uruguayo abrió el marcador personal a los 26 minutos, al convertir un penal que significó el empate parcial, y luego volvió a aparecer en el complemento para establecer el 2-1 transitorio tras una buena combinación con Germán Berterame. Con estos tantos, alcanzó los ocho goles y una asistencia en doce partidos durante la temporada.
Sin embargo, más allá de su actuación dentro del campo, una de las frases que más repercusión generó llegó después del partido, cuando fue consultado por la participación de Messi en el Mundial: "Es admirable, una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo jugando hasta el último partido y dejándolo todo", aseguró Suárez en declaraciones a la prensa.
El ex delantero de Barcelona también destacó el compromiso del capitán argentino y sostuvo que no tiene nada que reprocharse pese a la derrota en la final frente a España: "Dejó a su selección allá arriba, tiene cero reproches contra sí mismo por lo que demostró". Además, resaltó el ejemplo que representa Messi para las nuevas generaciones y valoró el esfuerzo realizado a sus 39 años: "Por la edad que tiene, creo que es un ejemplo para todos; podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar la Copa del Mundo con su país, y lamentablemente no pudo".
Luis Suárez le amargó el debut a Robert Lewandoski en la MLS
La jornada también tuvo otro atractivo: el debut de Robert Lewandowski en la MLS. El delantero polaco fue titular en Chicago Fire y disputó 62 minutos en su estreno, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo en una noche que terminó teniendo a Suárez como principal protagonista.
Con este triunfo, Inter Miami se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este y espera por el regreso de Messi, quien podría reincorporarse para el compromiso del próximo fin de semana ante Montreal.
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