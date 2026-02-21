El representante de Gianluca Prestianni negó que el jugador le haya dicho "maricón" a Vinícius Jr.

El representante de Gianluca Prestianni salió a aclarar la versión que circuló en algunos medios sobre supuestas declaraciones del jugador ante la UEFA en el marco de la investigación por el cruce con Vinícius Júnior, y aseguró que todo lo publicado es falso. Según Gastón “La Gata” Fernández, agente del futbolista, Prestianni no habría dado ningún testimonio oficial con las autoridades europeas tal como se difundió, desmintiendo categóricamente que se haya comunicado alguna versión que pudiera afectar al jugador en el proceso disciplinario. La aclaración se produce después de que diversos portales aseguraran que el argentino habría negado haber usado lenguaje racista y explicado su versión de los hechos durante la investigación, información que desde su entorno califican como totalmente incorrecta.