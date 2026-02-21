El representante de Gianluca Prestianni negó que el jugador le haya dicho "maricón" a Vinícius Jr.
El representante de Gianluca Prestianni aseguró que es falso que el jugador haya declarado ante la UEFA sobre el cruce con Vinícius Júnior.
El representante de Gianluca Prestianni salió a aclarar la versión que circuló en algunos medios sobre supuestas declaraciones del jugador ante la UEFA en el marco de la investigación por el cruce con Vinícius Júnior, y aseguró que todo lo publicado es falso. Según Gastón “La Gata” Fernández, agente del futbolista, Prestianni no habría dado ningún testimonio oficial con las autoridades europeas tal como se difundió, desmintiendo categóricamente que se haya comunicado alguna versión que pudiera afectar al jugador en el proceso disciplinario. La aclaración se produce después de que diversos portales aseguraran que el argentino habría negado haber usado lenguaje racista y explicado su versión de los hechos durante la investigación, información que desde su entorno califican como totalmente incorrecta.
Fernández enfatizó que no existió comunicación formal ni declaración confirmada ante la UEFA, y que cualquier versión que se haya difundido sobre lo que supuestamente dijo Prestianni carece de sustento y no refleja la realidad de los hechos. La desmentida se da en un momento de alta exposición mediática, ya que el caso sigue bajo investigación y genera atención en medios de Europa y América Latina, donde se debate la conducta de los jugadores involucrados y las posibles sanciones.
Desde el entorno del jugador insisten en que la información filtrada es incorrecta y no hay registro oficial de declaraciones, mientras continúan siguiendo de cerca el proceso de investigación en la UEFA. La aclaración busca evitar malentendidos que puedan afectar la imagen y carrera del futbolista, que hasta ahora se mantiene concentrado en su rendimiento deportivo y su participación en competencias internacionales.
En resumen, el representante de Prestianni desmintió de manera categórica que su cliente haya declarado ante la UEFA como se publicó en distintos medios, subrayando que cualquier versión sobre supuestas declaraciones es falsa y no oficial, en medio de un caso que sigue generando repercusión en el fútbol europeo y argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario