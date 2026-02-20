La respuesta de Luis Enrique sobre el cruce entre Vinícius Jr. y Prestianni que generó polémica
En la antesala del duelo frente a Metz por la Ligue 1, el técnico del PSG fue consultado por la denuncia de racismo en Lisboa y eligió desentenderse del tema. Su respuesta sorprendió.
La conferencia de prensa previa al partido entre el Paris Saint-Germain (PSG) y FC Metz por la fecha 23 de la Ligue 1 dejó una frase que rápidamente se viralizó. Luis Enrique fue consultado por el escándalo que involucró a Vinícius Júnior y al argentino Gianluca Prestianni durante el triunfo del Real Madrid ante Benfica en el estadio Da Luz, pero optó por no profundizar.
Ante la consulta puntual sobre la denuncia de insultos racistas que realizó el delantero brasileño, el entrenador asturiano respondió con contundencia: “Lo que diga sobre ello no tiene importancia”. La frase, acompañada por gestos faciales elocuentes, llamó la atención por el impacto que tuvo el episodio en el mundo del fútbol y el respaldo que recibió Vinícius desde distintos sectores.
Más allá de ese tema, Luis Enrique sí se mostró dispuesto a hablar sobre la actualidad de su plantel. En particular, llevó tranquilidad respecto al estado físico de Ousmane Dembélé, quien había encendido alarmas tras salir con molestias en el último encuentro. “Fue solo un golpe. Conocemos bien al jugador. No arriesgamos a nadie y tratamos de gestionar a cada futbolista de la mejor manera posible”, aseguró.
En cuanto al compromiso frente al Metz, colista del campeonato, el DT evitó cualquier exceso de confianza. “No recuerdo partidos fáciles contra el colista. Son encuentros complicados y lo más importante es cambiar la mentalidad y ganar los tres puntos”, advirtió, subrayando la necesidad de mantener la concentración.
También analizó la lucha por el liderazgo, actualmente en manos del Lens, y reconoció el mérito del rival: “Demostraron que son un equipazo. Merecen estar arriba y nos motiva. Para ganar la liga habrá que sumar muchos triunfos”.
Por último, explicó por qué no planea realizar una rotación masiva pese al calendario apretado: “Esta temporada tenemos, de media, tres lesiones por partido. No es fácil rotar. Hay que aprovechar cada situación y gestionarla bien”.
Con su decisión de no opinar sobre el caso Vinícius, Luis Enrique buscó correr el eje hacia lo estrictamente deportivo. Sin embargo, su silencio en un asunto sensible abrió un debate que trascendió la previa del partido y volvió a poner el foco en la responsabilidad de las figuras públicas frente a hechos de racismo en el fútbol.
