La respuesta de Luis Enrique sobre el cruce entre Vinícius Jr. y Prestianni que generó polémica

Por último, explicó por qué no planea realizar una rotación masiva pese al calendario apretado: “Esta temporada tenemos, de media, tres lesiones por partido. No es fácil rotar. Hay que aprovechar cada situación y gestionarla bien”.

Con su decisión de no opinar sobre el caso Vinícius, Luis Enrique buscó correr el eje hacia lo estrictamente deportivo. Sin embargo, su silencio en un asunto sensible abrió un debate que trascendió la previa del partido y volvió a poner el foco en la responsabilidad de las figuras públicas frente a hechos de racismo en el fútbol.