José Luis Chilavert defendió a Gianluca Prestianni

Fiel a su estilo provocador, el exarquero paraguayo se metió de lleno en la controversia y cuestionó la posibilidad de una sanción contra el futbolista argentino. “A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el vídeo, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado”, lanzó en el programa La Oral Deportiva.