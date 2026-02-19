José Luis Chilavert defendió a Gianluca Prestianni
José Luis Chilavert salió en defensa de Gianluca Prestianni tras la acusación por insultos racistas en la Champions League y atacó a Vinicius y Mbappé con frases discriminatorias.
José Luis Chilavert protagonizó una fuerte polémica al defender a Gianluca Prestianni por los supuestos insultos racistas a Vinicius en la Champions League. El exarquero paraguayo lanzó expresiones discriminatorias contra el brasileño y Kylian Mbappé que generaron repudio masivo.
Lo que comenzó como una defensa pública a Prestianni, surgido de Vélez y acusado de haber proferido insultos racistas contra Vinicius durante un partido de Champions League, terminó en una catarata de declaraciones repudiables por parte del exarquero.
Fiel a su estilo provocador, el exarquero paraguayo se metió de lleno en la controversia y cuestionó la posibilidad de una sanción contra el futbolista argentino. “A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el vídeo, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado”, lanzó en el programa La Oral Deportiva.
Los dichos de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé
Lejos de moderar sus palabras, Chilavert redobló la apuesta y apuntó contra Vinicius. “¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mon… De Vinicius, que es de piel negra…”, expresó, en una frase que generó inmediato rechazo. Además, sostuvo que el brasileño fue “el primero en insultar a todos” y agregó: “Si uno mira a la cámara, antes le dice 'cagón, cagón'. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”.
En paralelo, también atacó a Kylian Mbappé, quien había cuestionado con dureza a Prestianni y le gritó “pu… racista” en pleno campo de juego del Estadio Da Luz, además de revelar que el argentino le dijo “mono” a su compañero “cinco veces”. El exarquero no solo desestimó esas críticas, sino que lanzó comentarios transfóbicos contra el delantero francés: “Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal”.
La frase sorprendió incluso a los periodistas de Radio Rivadavia, quienes le señalaron que “los tiempos cambiaron”. Sin embargo, Chilavert insistió: “Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer”. Sus declaraciones, cargadas de expresiones discriminatorias, provocaron un fuerte repudio en redes sociales y reavivaron el debate sobre el racismo y la violencia verbal en el fútbol internacional.
