Benfica denunció a Valverde ante la UEFA tras el escándalo entre Prestianni y Vinícius

Las imágenes muestran al mediocampista uruguayo intentando zafarse de la marca con un golpe de puño en el rostro del futbolista rival. El VAR no convocó al árbitro para revisar la acción, pero desde Benfica consideran que la jugada ameritaba tarjeta roja. De esta manera, la polémica serie suma un nuevo foco de tensión en la antesala del duelo decisivo. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles a las 17 (hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se definirá el pase a los octavos de final. Sporting de Lisboa o Manchester City esperan en la siguiente instancia.