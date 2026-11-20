Llegó a Barranquilla el hincha de Boca que viajó en moto: el regalo inesperado de Paredes
Pablo Barrionuevo salió de Santa Fe con su moto de trabajo y tardó 15 días en llegar a la ciudad donde se disputará la final de la Copa Sudamericana este sábado.
La pasión por Boca llevó a Pablo Barrionuevo a protagonizar una travesía extraordinaria. El hincha salió de Santa Fe el pasado 5 de noviembre y recorrió más de 7.000 kilómetros en moto para llegar a Barranquilla y alentar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro.
Durante 15 días, atravesó distintos paisajes y condiciones climáticas, desde zonas montañosas y temperaturas bajas hasta regiones de calor intenso. Todo lo hizo arriba de su moto de 150 cilindradas, la misma que utiliza habitualmente para trabajar como repartidor. "Vine con la herramienta de trabajo", contó mientras mostraba el vehículo que lo acompañó durante toda la aventura.
Pablo había partido con apenas 200.000 pesos y sin dinero suficiente para pagar un pasaje de avión. Sin embargo, recibió ayuda de diferentes personas durante el recorrido, además del acompañamiento de los consulados en Quito y Colombia. La solidaridad de los hinchas también fue fundamental para que pudiera completar el viaje. "Boca es una familia inmensa", expresó agradecido por el apoyo que encontró en distintos países.
El regalo de Boca, Leandro Paredes y Alan Velasco que cambió su historia
La historia llegó hasta Leandro Paredes, quien se enteró de la travesía a través de las redes sociales y decidió tener un gesto especial con el hincha: le regaló la entrada para presenciar la final en el estadio. El capitán de Boca le permitió cumplir el último paso de su sueño y Pablo recibió el ticket con una emoción enorme.
Además, Velasco le obsequió una camiseta del equipo. Como si fuera poco, el club también le comunicó que se hará cargo de su regreso a la Argentina en avión.
Ahora, después de cumplir el objetivo de llegar a Colombia y conseguir su lugar para alentar al club de la Ribera, todavía queda resolver qué sucederá con su moto, que permanece en Barranquilla mientras se organiza el regreso. "Estoy feliz, ahora hay que disfrutar nomás", expresó antes de un día que difícilmente logre olvidar.
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