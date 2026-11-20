LLEGÓ A BARRANQUILLA EL HINCHA QUE VIAJÓ EN MOTO A VER LA FINAL



Fue recibido en el hotel de Boca. Leandro Paredes le regalará una entrada.



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Pablo había partido con apenas 200.000 pesos y sin dinero suficiente para pagar un pasaje de avión. Sin embargo, recibió ayuda de diferentes personas durante el recorrido, además del acompañamiento de los consulados en Quito y Colombia. La solidaridad de los hinchas también fue fundamental para que pudiera completar el viaje. "Boca es una familia inmensa", expresó agradecido por el apoyo que encontró en distintos países.