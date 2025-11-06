Juanfer Quintero palpitó el Superclásico y respaldó a Gallardo: "Es momento de mostrarle apoyo"

Sobre el clásico, Quintero dejó una frase contundente: “Este clásico es un momento para dar un golpe en la mesa y revertir la situación. El que tenga dudas, que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer. Los hombres se ven en estos partidos”.

El equipo de Gallardo llega al Superclásico tras caer 1-0 ante Gimnasia y ocupa el sexto puesto de la Zona B, con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Boca, en cambio, lidera la Zona A con 23 unidades. River necesita sumar para mantener vivas sus chances de clasificación a la próxima Copa Libertadores, uno de los objetivos prioritarios de la temporada. Quintero fue tajante: “Este partido puede cambiar el ánimo del grupo. Vamos a salir a ganar”.

El encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.