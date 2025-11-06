Juanfer Quintero palpitó el Superclásico y respaldó a Gallardo: "Es momento de mostrarle apoyo"
El colombiano habló antes del Boca-River en la Bombonera y celebró la renovación del Muñeco hasta 2026: todos los detalles.
A tres días del Superclásico ante Boca, Juan Fernando Quintero habló en conferencia de prensa junto a Leandro Paredes y dejó en claro cuál es el ánimo dentro del vestuario de River. El mediocampista colombiano celebró la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario hasta diciembre de 2026 y aseguró que el grupo está decidido a acompañarlo.
“El apoyo al entrenador es grandísimo. En los momentos duros es donde se ve el apoyo real. Él tiene energía y nosotros tenemos el doble. Es el momento de mostrarle el respaldo”, expresó.
La renovación de Gallardo se confirmó en la antesala del duelo frente al Xeneize y trajo alivio en Núñez tras semanas de especulaciones. Quintero fue claro al descartar cualquier tipo de conflicto interno: “En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad”.
El mediocampista también se refirió al compromiso del plantel con el DT y al desafío que representa enfrentar a Boca en la Bombonera. “Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad. A veces no se da, la pelota no entra, pero eso no tiene nada que ver con el entrenador”, subrayó.
Consultado por sus gestos de fastidio al ser reemplazado en algunos partidos, el colombiano aclaró que no hubo conflictos con Gallardo: “La bronca por las sustituciones es algo personal. Todos queremos jugar los 90 minutos y ayudar al equipo. Así vivo el fútbol”.
Sobre el clásico, Quintero dejó una frase contundente: “Este clásico es un momento para dar un golpe en la mesa y revertir la situación. El que tenga dudas, que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer. Los hombres se ven en estos partidos”.
El equipo de Gallardo llega al Superclásico tras caer 1-0 ante Gimnasia y ocupa el sexto puesto de la Zona B, con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Boca, en cambio, lidera la Zona A con 23 unidades. River necesita sumar para mantener vivas sus chances de clasificación a la próxima Copa Libertadores, uno de los objetivos prioritarios de la temporada. Quintero fue tajante: “Este partido puede cambiar el ánimo del grupo. Vamos a salir a ganar”.
El encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.
