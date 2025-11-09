Picante cruce de Juanfer Quintero con un periodista tras el Superclásico: "Hay que respetar"

Por último, Juanfer resaltó que “el fútbol se demuestra cada partido” y reconoció que “no estamos a la la altura, ya lo asumimos”. Sin embargo, aseguró: “Pero excavar donde no hay no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digan nada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987657234692690169&partner=&hide_thread=false "JAMÁS LE HARÍA UNA CAMA A UN ENTRENADOR"



El cruce de Juanfer Quintero con un periodista luego de la derrota de River ante Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/U1YD7G6N8M — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

En cuanto al rendimiento actual del equipo, el colombiano comentó: “Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos. Hoy tocamos fondo. Le pedimos disculpas a los hinchas. Nos hacemos cargo y ahora tenemos una oportunidad contra Vélez”, concluyó.

Ahora, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá prepararse para jugar ante Vélez, en Liniers, y salir en busca de la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.