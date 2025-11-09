Picante cruce de Juanfer Quintero con un periodista tras el Superclásico: "Hay que respetar"
El jugador de River habló luego de la derrota ante Boca e hizo contundentes declaraciones sobre el difícil momento que atraviesa el equipo.
Este domingo se vivió un nuevo Superclásico, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, Boca se impuso a River por 2-0 en condición de local y profundizó la crisis que viene atravesando el equipo Millonario.
Una vez que terminó el encuentro, Marcelo Gallardo avisó que no iba a hablar en conferencia de prensa, pero algunos futbolistas si lo hicieron en el momento en el que se retiraban de La Bombonera.
Uno de los que habló fue Juanfer Quintero, quien también protagonizó un tenso cruce con un periodista. “En la cancha no se demuestra que dejen la piel o que entreguen todo, eso se nota”, dijo el corresponsal del canal DSports.
Ante esto, Quintero cambió su cara y le respondió de forma contundente. “Es tu percepción, dime cómo trabajas tú. No hay que poner en duda nunca la actitud como ser humano. Siempre está el morbo con estas cosas, hay que respetar un poco. Lo digo de frente", dijo.
"Acá nadie pone en duda eso, me dolió pero aún así nunca te falté el respeto”, expresó Quintero. Y sentenció: “Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo pero jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros (en referencia a sus compañeros) menos”.
Por último, Juanfer resaltó que “el fútbol se demuestra cada partido” y reconoció que “no estamos a la la altura, ya lo asumimos”. Sin embargo, aseguró: “Pero excavar donde no hay no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digan nada”.
En cuanto al rendimiento actual del equipo, el colombiano comentó: “Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos. Hoy tocamos fondo. Le pedimos disculpas a los hinchas. Nos hacemos cargo y ahora tenemos una oportunidad contra Vélez”, concluyó.
Ahora, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá prepararse para jugar ante Vélez, en Liniers, y salir en busca de la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario