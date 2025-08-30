El reproche de Pierre Gasly a Franco Colapinto durante la FP3 en el GP de Países Bajos: qué pasó

El inicio del día no fue alentador para la escudería de Enstone. Tras un viernes en el que habían logrado resultados dispares pero alentadores —Gasly cerró las prácticas en los puestos 10° y 17°, mientras que Colapinto sorprendió con un 18° en la primera salida y un destacado 9° en la segunda—, la FP3 expuso las dificultades del equipo: ambos autos cayeron al fondo de la tabla, con el francés en la 19ª posición y el debutante argentino en la 20ª.