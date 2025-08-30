Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado a las 19:15, el estadio Eva Perón será el escenario de un enfrentamiento entre dos realidades opuestas: Sarmiento y Rosario Central, en un partido crucial por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
El equipo rosarino, conocido como el "Canalla", llega a este encuentro en un excelente estado de ánimo, impulsado por el reciente triunfo en el clásico contra Newell's Old Boys, gracias a un golazo de tiro libre de Ángel Di María.
Esta victoria no solo les dio tres puntos, sino que también les permitió consolidar su posición en la zona de clasificación para la Copa Libertadores y en los puestos de playoffs. A pesar de haber empatado en sus tres partidos anteriores, la llegada de Di María y la reciente victoria han generado una nueva energía en el equipo.
Por su parte, el "Verde" de Junín vive un momento complicado. El equipo dirigido por Facundo Sava no logra levantar cabeza y atraviesa una racha negativa de ocho partidos sin victorias, y no gana en su propia cancha desde el mes de febrero.
Estos malos resultados han dejado a Sarmiento en una situación crítica, muy comprometido con el descenso tanto en la tabla anual como en la de promedios. A pesar de que en su último partido como local estuvo cerca de la victoria, no pudo sostener la ventaja de 2-0 frente a Atlético Tucumán y terminó en empate. A esto se suma una reciente derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra.
El encuentro promete ser un choque de realidades: Rosario Central buscará extender su racha ganadora y su buen momento, mientras que Sarmiento intentará cortar la suya y conseguir un triunfo que le dé un respiro en su lucha por la permanencia.
Formaciones del duelo
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez ó Elián Giménez, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.
Terna arbitral
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Asistente VAR: Ariel Suárez
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
