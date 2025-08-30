Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs. Rosario Central

Estos malos resultados han dejado a Sarmiento en una situación crítica, muy comprometido con el descenso tanto en la tabla anual como en la de promedios. A pesar de que en su último partido como local estuvo cerca de la victoria, no pudo sostener la ventaja de 2-0 frente a Atlético Tucumán y terminó en empate. A esto se suma una reciente derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra.

sarmiento de junin.jpg

El encuentro promete ser un choque de realidades: Rosario Central buscará extender su racha ganadora y su buen momento, mientras que Sarmiento intentará cortar la suya y conseguir un triunfo que le dé un respiro en su lucha por la permanencia.

Formaciones del duelo

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez ó Elián Giménez, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Terna arbitral

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Gastón Monzón Brizuela

Asistente VAR: Ariel Suárez

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Rosario Central

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.