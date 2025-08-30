Hasta Sacachispas se burla del escándalo de Karina Milei: "Nos desapareció el 3"

"Karina es alta coimera", el hit viral que suena en las calles de Ezeiza tras el escándalo del Gobierno

La creatividad argentina pareciera no tener fin: tras el escándalo que se desató a raíz de los audios de Diego Spagnuolo que apuntan a la droguería Suizo Argentina y a Karina Milei por el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), una pareja de música creó el hit "Karina es alta coimera" -con el ritmo de la popular canción cubana "Guantanamera"- que ya recorre las redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

Pero esto no queda ahí: ahora, algunos ciudadanos se atreven a más. Una mujer filmó, entre risas, a un vehículo que llevaba un altoparlante en su techo, con la canción que dice "alta coimera, Karina es alta coimera..." mientras transitaba por las calles de la localidad de Ezeiza.

hit viral karina alta coimera ezeiza

Por supuesto, el episodio se volvió viral: de hecho, los internautas se animaron a arrobar a Javier Milei y a su hermana, citando la conocida frase del Presidente "fenómeno barrial".

