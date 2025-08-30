Hasta Sacachispas se burla del escándalo de Karina Milei: "Nos desapareció el 3"
El caso de corrupción que sacude los cimientos del Gobierno llegó hasta la B Metropolitana, donde juega el club que ya ha hecho publicaciones de este estilo.
Las últimas horas han sido críticas para el Gobierno: Karina Milei es señalada como la presunta líder de una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), escándalo que también envuelve a la droguería Suizo Argentina por sus negocios con la gestión libertaria y con los Menem de forma particular.
El caos libertario se desató luego de que se filtraran audios donde Diego Spagnuolo, extitular de la entidad mencionada, se refería al pedido de un 3% de las compras de medicamentos por parte de la hermana del presidente Javier Milei y secretaria de Presidencia.
En este sentido, diversas personalidades de la política y un sinnúmero de ciudadanos se han hecho eco de lo que, en caso de confirmarse, sería muy grave para la administración libertaria, pero lo que en verdad nadie esperaba era que Sacachispas, un equipo que milita en la B Metropolitana, se burlara de lo sucedido.
"Nos desapareció el 3... Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila", escribieron desde la cuenta oficial del club, con el detalle de que dejaron el tercer espacio vacío en la formación para el duelo que tuvo este viernes con Brown de Adrogué. Por supuesto, la burla hace hincapié en el 3% de Karina Milei, que sería el porcentaje que habría solicitado "el Jefe" a su favor.
"Karina es alta coimera", el hit viral que suena en las calles de Ezeiza tras el escándalo del Gobierno
La creatividad argentina pareciera no tener fin: tras el escándalo que se desató a raíz de los audios de Diego Spagnuolo que apuntan a la droguería Suizo Argentina y a Karina Milei por el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), una pareja de música creó el hit "Karina es alta coimera" -con el ritmo de la popular canción cubana "Guantanamera"- que ya recorre las redes sociales, generando todo tipo de reacciones.
Pero esto no queda ahí: ahora, algunos ciudadanos se atreven a más. Una mujer filmó, entre risas, a un vehículo que llevaba un altoparlante en su techo, con la canción que dice "alta coimera, Karina es alta coimera..." mientras transitaba por las calles de la localidad de Ezeiza.
Por supuesto, el episodio se volvió viral: de hecho, los internautas se animaron a arrobar a Javier Milei y a su hermana, citando la conocida frase del Presidente "fenómeno barrial".
